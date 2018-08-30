Видео: налётчик с ножом напал на офис микрозаймов на Затулинке
Новосибирские полицейские попросили помощи в поисках налётчика, который напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов в Кировском районе.
Преступление запечатлела камера видеонаблюдения.
«29 августа в 9:20 неустановленный гражданин, угрожая ножом сотруднику офиса микрофинансовой организации по адресу улица Зорге, 73Б, открыто похитил денежные средства в сумме 700 рублей», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Полицейские возбудили уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и объявили налётчика в розыск. Всех, кто узнал мужчину на видео и знает его местонахождение, просят позвонить в полицию по телефонам: 232–15–70, 232–15–71, 232–16–02.
Ранее в международный розыск объявили известного в городе девелопера Владислава Крючкова — бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов. Центральный районный суд Новосибирска арестовал предпринимателя заочно.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области