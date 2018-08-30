Деньги в топку: СГК потратит почти 2 миллиарда на ремонт новосибирских ТЭЦ

Денег хватило на ремонт всех станций города

«Сибирская генерирующая компания» выделила почти 2 миллиарда рублей на ремонт новосибирских ТЭЦ — в этом году энергетики отремонтируют все городские теплоэлектростанции.







Всего на ремонт новосибирских станций в 2018 году СГК потратила 1 миллиард 838 миллионов рублей. Сегодня в энергокомпании сообщили, что к предыдущим тратам на восстановление станций добавили ещё 120,6 миллиона рублей.





«Изначально на ремонт новосибирских генерирующих объектов в 2018 году было выделено 1 миллиард 718 миллионов рублей. Однако во время выполнения работ энергетики выявили "узкие места", новые проблемные участки, и руководство "Сибирской генерирующей компании" решило закрыть все потребности новосибирских станций, выделив дополнительное финансирование», — цитирует пресс-служба СГК директора новосибирского филиала энергокомпании Андрея Колмакова.





«Также закончены расширенно-текущие ремонты двух котлоагрегатов на ТЭЦ-2 и одного турбоагрегата ТЭЦ-4. В плановых капитальных ремонтах находятся: три котлоагрегата ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, два турбоагрегата на ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, один турбогенератор на ТЭЦ-5», — добавили в пресс-службе энергокомпании.





На днях со здания ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска сняли вывеску «Сибирской генерирующей компании». Логотип СГК на ТЭЦ-2 появился в конце мая, после того как «Сибирская генерирующая компания» закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций «СИБЭКО» в феврале этого года.





В мае директором местного филиала СГК стал начальник городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Андрей Колмаков. После покупки «СИБЭКО» новыми владельцами было принято решение о переводе городских ТЭЦ на бурый уголь.

