У арфы рядом с оперным театром появились стильные урны — их уже успели поцарапать

С урны пока только сняли упаковку





У газона со скульптурой арфы рядом с Новосибирским театром оперы и балета появились новые урны.





Новые урны привезли в часть сквера перед оперным театром, где разбита клумба с арфой, сегодня, 30 августа. С одной из конструкций уже полностью сняли упаковку, остальные расставлены по кругу в местах будущей установки.





Новые урны установят в сквере вокруг клумбы с арфой





Урна представляет собой массивную конструкцию, каркас которой отлит из смеси цемента и каменной крошки, а борты обшиты деревянными плашками. Как обратил внимание корреспондент НГС, несмотря на тщательность упаковки, плашки с одной из сторон уже поцарапаны каким-то острым предметом.







На ещё не установленной урне уже появились царапины





На урне размещен знак, запрещающий бросать в неё окурки. Для этих целей на верхней части конструкции предусмотрено отдельное круглое отверстие.







Клумба с арфой появилась рядом с оперным театром со стороны улицы Депутатской





Ранее здесь же около служебного входа в театр со стороны улицы Депутатской появились чёрные часы.