«Борюсь с ними уже 14 лет»: пенсионер устроил пикет у здания областного правительства

Чтобы получить свою квартиру, Семёну Матвееву нужно доплатить почти два миллиона

Днём 30 августа возле здания правительства Новосибирской области прошёл одиночный пикет пенсионера Семёна Матвеева. Он рассказал, что уже 14 лет пытается доказать, что оплатил квартиру в доме на Ельцовской, 6, но так её и не получил.





По словам 73-летнего Семёна Матвеева, он решил вложиться в стройку после того, как удостоверился, что застройщик начал стройку на участке. «Я посмотрел, вроде всё было честно: заканчивали первую очередь, забивали сваи, мэрия была участником. Продал две комнаты, вложился в стройку. Хотел квартиру для дочери купить», — вспоминает Матвеев.





Тем не менее квартиры он так и не увидел. По словам пенсионера, застройщик СК «Ельцовское» стройку не продолжил, а земля, принадлежавшая Новосибирскому метрополитену, была передана МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС), которое и достроило дом в 2015 году.





«Мне сообщили, что если я хочу заселиться в свою квартиру, то обязан доплатить. В 2001 году я платил по 7 тысяч за квадрат, а сейчас требуют ещё по 35 тысяч. У меня таких денег нет. Что мне делать? Только пикетировать, пока ноги держат. Потом голодать», — заявил Семён Матвеев.





Директор УЗСПТС Александр Мысик заявил корреспонденту НГС, что готов решать вопрос с Матвеевым в личном порядке. «Тему по Ельцовской мы подхватили в 2011 году, составили реестр всех обманутых собственников. Со всеми, кто приходил, были заключены договоры: либо возвращали средства, либо выдавали квартиры. Человеку просто надо подойти с документами», — уверяет Мысик.





В апреле 2018 года возле здания правительства Новосибирской области прошло два одиночных пикета — их независимо друг от друга провели две обманутые дольщицы. Одна из пикетчиц оплатила жильё в 2004 году.