«Борюсь с ними уже 14 лет»: пенсионер устроил пикет у здания областного правительства
Днём 30 августа возле здания правительства Новосибирской области прошёл одиночный пикет пенсионера Семёна Матвеева. Он рассказал, что уже 14 лет пытается доказать, что оплатил квартиру в доме на Ельцовской, 6, но так её и не получил.
По словам 73-летнего Семёна Матвеева, он решил вложиться в стройку после того, как удостоверился, что застройщик начал стройку на участке. «Я посмотрел, вроде всё было честно: заканчивали первую очередь, забивали сваи, мэрия была участником. Продал две комнаты, вложился в стройку. Хотел квартиру для дочери купить», — вспоминает Матвеев.
Тем не менее квартиры он так и не увидел. По словам пенсионера, застройщик СК «Ельцовское» стройку не продолжил, а земля, принадлежавшая Новосибирскому метрополитену, была передана МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС), которое и достроило дом в 2015 году.
«Мне сообщили, что если я хочу заселиться в свою квартиру, то обязан доплатить. В 2001 году я платил по 7 тысяч за квадрат, а сейчас требуют ещё по 35 тысяч. У меня таких денег нет. Что мне делать? Только пикетировать, пока ноги держат. Потом голодать», — заявил Семён Матвеев.
Директор УЗСПТС Александр Мысик заявил корреспонденту НГС, что готов решать вопрос с Матвеевым в личном порядке. «Тему по Ельцовской мы подхватили в 2011 году, составили реестр всех обманутых собственников. Со всеми, кто приходил, были заключены договоры: либо возвращали средства, либо выдавали квартиры. Человеку просто надо подойти с документами», — уверяет Мысик.
В апреле 2018 года возле здания правительства Новосибирской области прошло два одиночных пикета — их независимо друг от друга провели две обманутые дольщицы. Одна из пикетчиц оплатила жильё в 2004 году.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова