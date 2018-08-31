День знаний и холода: сентябрь начнётся в Новосибирске с прохладной погоды

Первое сентября в этом году будет прохладным
Первое сентября в этом году будет прохладным

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни — 1 сентября в Новосибирске ждут дождь.


Сегодня днём, 31 августа, в последний летний день ожидается без осадков, а температура ожидается на уровне 19–21 градуса тепла. Ветер будет дуть северо-западный 3–8 м/с, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


«1 сентября ночью в отдельных районах днём временами небольшой дождь. Ветер северный 4–9 м/с, температура ночью 7–9 градусов, днём 12–14 градусов. Ожидаем прохождение холодного фронта, поэтому прогноз на 1 сентября такой неблагоприятный», — отметила Виноградова.


2 сентября синоптики ждут временами небольшой дождь, ветер ночью северный, днём северо-восточный 3–8 м/с. Температура ночью 6–8 градусов тепла, а днём +13…15.


По области 1 и 2 сентября ожидаются заморозки — предупреждение о неблагоприятных агрометеорологических явлениях синоптики объявили ещё накануне.


«По области ожидаем, по северо-западным районам, на 1-е и на 2-е местами при прояснениях заморозки до 0…–3 градусов. В связи с прохождением холодного фронта происходит заток холодной массы с севера, из районов Салехарда, Норильска и побережья северных морей. Воздушная масса очень холодная», — уточнила Виноградова.

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