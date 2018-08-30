Царский подарок: многодетной сибирячке, которая встретила Путина у школы, дадут квартиру

Антонида Сидорова попросила президента помочь с квартирой
Антонида Сидорова попросила президента помочь с квартирой

36-летняя многодетная сибирячка Антонида Сидорова, которая подошла к Путину во время его визита в город Обь в минувший вторник, получит квартиру — несмотря на то, что не раз просила чиновников решить ее жилищный вопрос, но получала отказы. 


«Мы около трёх лет стояли в очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, как многодетная семья. Обращалась (к местной администрации. — А.Б.) — бесполезно. Потом обращалась к Травникову, мне пришел ответ, что нет никаких условий, чтобы передвинуть нас в очереди», — рассказала НГС Антонида, которая воспитывает четверых детей.


На встречу с Путиным, призналась Антонида, она шла целенаправленно. «Когда услышала, что школа открылась и приедет Путин, просто собралась и поехала к нему, решила, что надо поговорить. Вышел, мы даже не думали, что он остановится. Получилось, что я перед ним была, — вспоминает она. — 


Путин сказал Травникову: "Ну если вы не можете помочь, скажите мне, я сам помогу". Он сказал: "Нет, мы сами поможем"».


Реакция чиновников была моментальной — уже в четверг Антониде позвонили из правительства и сказали, что ждут документы для получения субсидии.


Антонида Сидорова с детьми
Антонида Сидорова с детьми

По словам Сидоровой, её размер определят, исходя из нормы квадратных метров на человека. «Получается, не менее 75 квадратов должна быть квартира, — подсчитывает она. — Когда уже точно будет, не знаю, самой интересно. Надеюсь, до выборов губернатора уже что-то решится».


Сейчас Антонида и её четверо детей, младшему из которых всего год, живут в съемной квартире. В собственности у семьи есть комната в общежитии. «Мы купили эту комнату с расчетом на то, что потом продадим её и возьмем в ипотеку квартиру с мужем — двое детей у нас было на тот момент. Потом у нас родились еще двое детей. Места нам мало, мы переехали в съемное жилье, — объяснила Сидорова. — В общежитии клопы, тараканы, не очень хорошие условия для детей. Получается, четыре года жили в съемном. С мужем мы разошлись».


Путин и Травников общались с Сидоровой всего несколько минут и уехали, не дав ответа. Но после ее нашли местные чиновники
Путин и Травников общались с Сидоровой всего несколько минут и уехали, не дав ответа. Но после ее нашли местные чиновники


Путин пробыл в Новосибирске полдня 28 августа. С жителями города Оби президент пообщался после визита в новую школу, построенную за один год. Встреча запомнилась громкими овациями и грубостью местной Госавтоинспекции. До этого президент выступил на форуме «Технопром»


Встреча Владимира Путина с жителями города Оби



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