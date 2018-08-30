Первый директор ФСБ и девушка в кокошнике повесили табличку на доме на улице Есенина

Табличку вручил председатель государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин
Табличку вручил председатель государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин


Утром 30 августа дом № 27 на улице Есенина признали «Домом образцового содержания» — табличку с этим званием на стену многоэтажки повесил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, в прошлом — премьер-министр РФ и первый директор ФСБ. 


Звание присуждают этому дому второй год подряд.


К дому на Есенина, 27 привели девушку в кокошнике — она держала табличку перед монтажом
К дому на Есенина, 27 привели девушку в кокошнике — она держала табличку перед монтажом


Как рассказала корреспонденту НГС старшая по дому Людвига Радченко перед церемонией с участием Степашина, она сменила своего предшественника из-за того, что он плохо справлялся с обязанностями. 


Внутри дом ничем не отличается от любой другой многоэтажки в Новосибирске, разве что в подъезде чище
Внутри дом ничем не отличается от любой другой многоэтажки в Новосибирске, разве что в подъезде чище


«Протекала крыша, трубы сгнили, целые звенья канализации отваливались — выглядело жутко! Начали ходить по мукам, просить денег. Добились того, что нас записали в программу: 60% выдавал муниципалитет, остальную часть мы оплачивали самостоятельно. А там одно за другим потянулось», — вспоминает Людвига Радченко.


Двор был благоустроен на средства жильцов: заказали работу трактора, привезли камни, установили скамейки
Двор был благоустроен на средства жильцов: заказали работу трактора, привезли камни, установили скамейки


По её словам, в дальнейшем силами жильцов был обустроен двор, а в этом году территорию вокруг дома обнесли забором. Жительница дома Любовь Миргородская говорит, что раньше дом был не таким удобным для жизни. «Делали капитальный ремонт, допустили какую-то ошибку — и мою квартиру затопило. Кроме того, грязно было во дворе, ну, как у всех. Сейчас всё изменилось», — рассказывает жительница.


В подъезде девятиэтажного дома есть полка для буккроссинга, лифт, мусоропровод — по всем признакам достаточно современно
В подъезде девятиэтажного дома есть полка для буккроссинга, лифт, мусоропровод — по всем признакам достаточно современно


Сейчас у дома ведётся видеонаблюдение, построены парковочные карманы, во дворе установлены клумбы, скамейки. В ближайшее время собираются также устанавливать детскую площадку. «Всё это делали на средства жильцов. Большинство охотно складываются на все нужды. Но в семье не без урода — есть те, кому не нравится всё, что мы делаем», — говорит Людвига Радченко.


Перед визитом Сергея Степашина и врио губернатора Андрея Травникова вокруг дома прошёл кинолог с собакой
Перед визитом Сергея Степашина и врио губернатора Андрея Травникова вокруг дома прошёл кинолог с собакой


На церемонию награждения приехали председатель государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, врио губернатора Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


Старшая по дому предложила Травникову чай. Но Травников от чая отказался
Старшая по дому предложила Травникову чай. Но Травников от чая отказался


Ранее дом уже признавали образцовым, в 2017 году. По словам Сергея Степашина, всего в России 90 домов, удостоившихся звания «Дома образцового содержания». Два из них — в Новосибирске. Председатель фонда отметил, что среди домов с таким званием есть и более новые, но главным фактором являются сами жильцы. «Дома признаются образцовыми во многом благодаря дружным соседям», — пояснил Степашин.


Сергей Степашин уверил собравшихся, что все люди живут в домах, и потому должны сами заботиться об их содержании
Сергей Степашин уверил собравшихся, что все люди живут в домах, и потому должны сами заботиться об их содержании


Помимо таблички, жильцам дома передали наборы книг для пополнения полки буккроссинга, а старшей по дому вручили часы. «Всё замечательно, со всем мы справляемся, но в 2020 году будет 25 лет, как нам меняли лифт. Но поменяли плохо, только кабину, редуктор остался старым. Постоянно ломается», — пожаловалась Людвига Радченко врио губернатора Андрею Травникову. Тот обещал решить вопрос к концу 2019 года.


В сентябре 2016 года власти Новосибирска провели конкурс «Лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома». Тогда в конкурсе приняли участие 17 домов и 15 подъездов. А год назад НГС изучил, как новосибирцы украшают свои дворы, и обнаружил там распятых игрушечных зверей, лебедей из шин и Чебурашку-Годзиллу.

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