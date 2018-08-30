Первый директор ФСБ и девушка в кокошнике повесили табличку на доме на улице Есенина

Табличку вручил председатель государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин





Утром 30 августа дом № 27 на улице Есенина признали «Домом образцового содержания» — табличку с этим званием на стену многоэтажки повесил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, в прошлом — премьер-министр РФ и первый директор ФСБ.





Звание присуждают этому дому второй год подряд.





К дому на Есенина, 27 привели девушку в кокошнике — она держала табличку перед монтажом





Как рассказала корреспонденту НГС старшая по дому Людвига Радченко перед церемонией с участием Степашина, она сменила своего предшественника из-за того, что он плохо справлялся с обязанностями.





Внутри дом ничем не отличается от любой другой многоэтажки в Новосибирске, разве что в подъезде чище





«Протекала крыша, трубы сгнили, целые звенья канализации отваливались — выглядело жутко! Начали ходить по мукам, просить денег. Добились того, что нас записали в программу: 60% выдавал муниципалитет, остальную часть мы оплачивали самостоятельно. А там одно за другим потянулось», — вспоминает Людвига Радченко.





Двор был благоустроен на средства жильцов: заказали работу трактора, привезли камни, установили скамейки





По её словам, в дальнейшем силами жильцов был обустроен двор, а в этом году территорию вокруг дома обнесли забором. Жительница дома Любовь Миргородская говорит, что раньше дом был не таким удобным для жизни. «Делали капитальный ремонт, допустили какую-то ошибку — и мою квартиру затопило. Кроме того, грязно было во дворе, ну, как у всех. Сейчас всё изменилось», — рассказывает жительница.





В подъезде девятиэтажного дома есть полка для буккроссинга, лифт, мусоропровод — по всем признакам достаточно современно





Сейчас у дома ведётся видеонаблюдение, построены парковочные карманы, во дворе установлены клумбы, скамейки. В ближайшее время собираются также устанавливать детскую площадку. «Всё это делали на средства жильцов. Большинство охотно складываются на все нужды. Но в семье не без урода — есть те, кому не нравится всё, что мы делаем», — говорит Людвига Радченко.





Перед визитом Сергея Степашина и врио губернатора Андрея Травникова вокруг дома прошёл кинолог с собакой





На церемонию награждения приехали председатель государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, врио губернатора Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





Старшая по дому предложила Травникову чай. Но Травников от чая отказался





Ранее дом уже признавали образцовым, в 2017 году. По словам Сергея Степашина, всего в России 90 домов, удостоившихся звания «Дома образцового содержания». Два из них — в Новосибирске. Председатель фонда отметил, что среди домов с таким званием есть и более новые, но главным фактором являются сами жильцы. «Дома признаются образцовыми во многом благодаря дружным соседям», — пояснил Степашин.





Сергей Степашин уверил собравшихся, что все люди живут в домах, и потому должны сами заботиться об их содержании





Помимо таблички, жильцам дома передали наборы книг для пополнения полки буккроссинга, а старшей по дому вручили часы. «Всё замечательно, со всем мы справляемся, но в 2020 году будет 25 лет, как нам меняли лифт. Но поменяли плохо, только кабину, редуктор остался старым. Постоянно ломается», — пожаловалась Людвига Радченко врио губернатора Андрею Травникову. Тот обещал решить вопрос к концу 2019 года.





В сентябре 2016 года власти Новосибирска провели конкурс «Лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома». Тогда в конкурсе приняли участие 17 домов и 15 подъездов. А год назад НГС изучил, как новосибирцы украшают свои дворы, и обнаружил там распятых игрушечных зверей, лебедей из шин и Чебурашку-Годзиллу.