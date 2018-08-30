На театре в Центральном парке поменяли вывеску

На театре появилось его новое название накануне, 29 августа

На Новосибирском музыкальном театре появилась новая вывеска.







Осенью прошлого года это название получил бывший Новосибирский театр музыкальной комедии.





В Новосибирском музыкальном театре пояснили, что установить новую вывеску сразу не смогли из-за погоды.







«Работы на крыше можно вести только летом, поэтому летом сейчас, в межсезонье, пока театр не работает, в такой неактивный сезон была запланирована смена вывески на фасаде», — объяснили корреспонденту НГС в театре.





Также этим летом в театре шли инженерные работы и ремонт фасада — это не позволяло установить вывеску раньше.





Также этим летом театру отремонтировали фасад





Через месяц в Музыкальном театре откроется юбилейный, 60-й, театральный сезон







