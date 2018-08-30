На театре в Центральном парке поменяли вывеску
На Новосибирском музыкальном театре появилась новая вывеска.
Осенью прошлого года это название получил бывший Новосибирский театр музыкальной комедии.
В Новосибирском музыкальном театре пояснили, что установить новую вывеску сразу не смогли из-за погоды.
«Работы на крыше можно вести только летом, поэтому летом сейчас, в межсезонье, пока театр не работает, в такой неактивный сезон была запланирована смена вывески на фасаде», — объяснили корреспонденту НГС в театре.
Также этим летом в театре шли инженерные работы и ремонт фасада — это не позволяло установить вывеску раньше.
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Елена Громкова
Фото Дарьи Жбаневой предоставлены Новосибирским музыкальным театром
Видео vk.com/muzkomnsk