Остановку на «Речном вокзале» вернут на прежнее место
C 1 сентября на прежнее место вернётся остановка «Станция метро "Речной вокзал"» на нечётной стороне улицы Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска.
«Остановка будет перенесена от Октябрьского моста навстречу движению к зданию по адресу: улица Большевистская, 45/1», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Перенос остановки на прежнее место связан с окончанием строительных работ, которые проводились на этом месте.
Остановку временно переносили из-за строительства надземного пешеходного перехода. Как пояснял начальник Главного управления благоустройства и озеленения Юрий Сердюк, во время праздников и в часы пик в подземном пешеходном переходе постоянно бывает давка, поэтому пешеходный мост в районе «Речного вокзала» просто необходим.
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Александр Сильченко
Фото Петра Лохова из архива НГС (1), фрагмент справочника 2GIS (2)