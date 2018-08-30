Остановку на «Речном вокзале» вернут на прежнее место

Остановку временно переносили из-за строительства надземного пешеходного перехода . Как пояснял начальник Главного управления благоустройства и озеленения Юрий Сердюк, во время праздников и в часы пик в подземном пешеходном переходе постоянно бывает давка, поэтому пешеходный мост в районе «Речного вокзала» просто необходим .

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Александр Сильченко

Фото Петра Лохова из архива НГС (1), фрагмент справочника 2GIS (2)

