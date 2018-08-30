С турникетами и новым душем: бассейн в центре Новосибирска открылся после летнего перерыва

«Спартак» открылся после профилактики

Новосибирский бассейн «Спартак» открылся после летнего перерыва — за лето здесь отремонтировали душевые и поставили турникеты, чтобы владельцам карточек можно было проходить самостоятельно.







«Бассейн открылся 27 августа. Закрывали на июль–август. Проводили профилактические работы, сделали реконструкцию душевых», — рассказал корреспонденту НГС исполнительный директор бассейна «Спартак» Михаил Липатов. — Ввели новшество: поставили турникет. Люди проходят, карточку вставляют, раньше было через администратора».







Цены, по словам Липатова, не изменились и меняться в ближайшее время не будут. Бассейн работает в том же режиме — с 7:00 до 21:00.







Карточную систему ввели в бассейне ещё в прошлом году — по ней можно плавать хоть весь день. Самый крупный бассейн в городе — «Нептун». В прошлом году Путин дал почти 5,5 миллиона на капремонт здания и покупку оборудования. Этот бассейн будет закрыт до 1 октября, сообщается в официальной группе бассейна «ВКонтакте».