Фото: на памятник в центре площади Ленина надели покрышку

Сейчас покрышка надета на руку статуи крестьянина, которая входит в скульптурную композицию возле памятника Ленину
Сейчас покрышка надета на руку статуи крестьянина, которая входит в скульптурную композицию возле памятника Ленину


Сегодня, 30 августа, на скульптуре крестьянина на площади Ленина в центре Новосибирска появилась покрышка.


Судя по размеру покрышки, её сняли с велосипеда или мопеда
Судя по размеру покрышки, её сняли с велосипеда или мопеда


В прошлом году НГС рассказывал об акции у памятника Ленину — сибирячка Ксения Сухоруких приковала себя к скульптуре цепями.

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