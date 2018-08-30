Фото: на памятник в центре площади Ленина надели покрышку
Сегодня, 30 августа, на скульптуре крестьянина на площади Ленина в центре Новосибирска появилась покрышка.
В прошлом году НГС рассказывал об акции у памятника Ленину — сибирячка Ксения Сухоруких приковала себя к скульптуре цепями.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова