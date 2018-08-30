Фамильная сеть кофеен из Омска откроется в новосибирской «МЕГЕ»

Кофейня в «МЕГЕ» заменит магазин нижнего белья
Кофейня в «МЕГЕ» заменит магазин нижнего белья


В новосибирском СТЦ «МЕГА» осенью должно открыться первое новосибирское заведение сети кофеен Skuratov Coffee.


Точка Skuratov Coffee может занять в «МЕГЕ» место магазина женского белья — это последний непродуктовый слот в зоне фуд-корта, сообщили в администрации ТЦ, уточнив, однако, что пока не располагают информацией, подписан ли договор официально. Открыться кофейня может не раньше ноября, считают в ТЦ.


Так место будущей кофейни омской сети выглядит сейчас
Так место будущей кофейни омской сети выглядит сейчас


Сейчас на месте будущей кофейни висит рекламный баннер «Бургер Кинга», чья точка расположена по-соседству . Однако основатель и совладелец сети Владимир Скуратов в своим аккаунте в сети Instagram уже опубликовал фотографию, где в реальное фото интерьера «МЕГИ» добавлены баннеры Skuratov. Там же сказано, что точка в «МЕГЕ» будет первой, но не единственной. Омская компания ищет помещения для кофейни и на городских улицах. 


На сообщения корреспондента НГС Владимир Скуратов пока не ответил.



«Новосибирск для меня — один из самых ярких примеров, как местный, преимущественно не сырьевой бизнес, сделал город процветающим. Тут сильная кофейная культура, как и культура общественного питания, тем интереснее будет тут поработать. Ну и нам есть чем удивить новосибирского потребителя», — уверен омский ресторатор.


Skuratov Coffee основана в Омске, где у неё 7 кофеен. Ещё столько же точек сети открыто в других городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.


В «МЕГЕ» Skuratov Coffee станет уже пятым кофейным проектом. На фуд-корте здесь работают точки сетей Coffeeshop Company и Kuzina, а в галереях расположены точки «Синнабон», Muzetti и Dudnik.


Skuratov Coffee — не первый ресторанный проект из Омска, который пытается обосноваться на новосибирском рынке. В начале 2010-х здесь открылся суши-бар «Zебры», но впоследствии он был закрыт. В самом Омске работают заведения нескольких новосибирских ресторанных компаний. Так, в январе прошлого года в Омске открылся Pine Bar — его вместе открыли местные предприниматели и компания, которой в Новосибирске принадлежат заведения Twiggy, «Мамин Сибиряк» и другие.

Прочтений: 2025
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено