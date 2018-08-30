Фамильная сеть кофеен из Омска откроется в новосибирской «МЕГЕ»

Кофейня в «МЕГЕ» заменит магазин нижнего белья





В новосибирском СТЦ «МЕГА» осенью должно открыться первое новосибирское заведение сети кофеен Skuratov Coffee.





Точка Skuratov Coffee может занять в «МЕГЕ» место магазина женского белья — это последний непродуктовый слот в зоне фуд-корта, сообщили в администрации ТЦ, уточнив, однако, что пока не располагают информацией, подписан ли договор официально. Открыться кофейня может не раньше ноября, считают в ТЦ.





Так место будущей кофейни омской сети выглядит сейчас





Сейчас на месте будущей кофейни висит рекламный баннер «Бургер Кинга», чья точка расположена по-соседству . Однако основатель и совладелец сети Владимир Скуратов в своим аккаунте в сети Instagram уже опубликовал фотографию, где в реальное фото интерьера «МЕГИ» добавлены баннеры Skuratov. Там же сказано, что точка в «МЕГЕ» будет первой, но не единственной. Омская компания ищет помещения для кофейни и на городских улицах.





На сообщения корреспондента НГС Владимир Скуратов пока не ответил.







Публикация от Skuratov Coffee (@skuratovcoffee) 26 Июл 2018 в 7:31 PDT





«Новосибирск для меня — один из самых ярких примеров, как местный, преимущественно не сырьевой бизнес, сделал город процветающим. Тут сильная кофейная культура, как и культура общественного питания, тем интереснее будет тут поработать. Ну и нам есть чем удивить новосибирского потребителя», — уверен омский ресторатор.







Skuratov Coffee основана в Омске, где у неё 7 кофеен. Ещё столько же точек сети открыто в других городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.







В «МЕГЕ» Skuratov Coffee станет уже пятым кофейным проектом. На фуд-корте здесь работают точки сетей Coffeeshop Company и Kuzina, а в галереях расположены точки «Синнабон», Muzetti и Dudnik.







Skuratov Coffee — не первый ресторанный проект из Омска, который пытается обосноваться на новосибирском рынке. В начале 2010-х здесь открылся суши-бар «Zебры», но впоследствии он был закрыт. В самом Омске работают заведения нескольких новосибирских ресторанных компаний. Так, в январе прошлого года в Омске открылся Pine Bar — его вместе открыли местные предприниматели и компания, которой в Новосибирске принадлежат заведения Twiggy, «Мамин Сибиряк» и другие.