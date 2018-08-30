Проехал 140 км на 30-градусной жаре: сибирского спортсмена берут в сборную России по велоспорту

Максим Рудаков завоевал золотую медаль и кубок во всероссийском соревновании

Сибирский спортсмен Максим Рудаков победил в личном первенстве во всероссийском велосипедном соревновании в Белореченске — Кубке России по велоспорту. Победа в этом соревновании даёт спортсмену возможность попасть в российскую сборную по велосипедному спорту на следующий год.







Как рассказал корреспонденту НГС тренер сборной Новосибирской области по велосипедному спорту Александр Мамонтов, спортсмен меньше чем за 4 часа проехал 140 километров трассы, обогнав большинство своих соперников.







«У Максима за последние два круга, это где-то за 70 километров, находилось 25 человек в отрыве, и за круг — 25 километров, Максим был инициатором создания отрыва и ушел в отрыв с самарским велосипедистом вдвоём. И за 10 километров они уже лидировали перед группой преследователей в пределах одной минуты, подъехали к финишу, разыграли финиш меж собой, и Максим выиграл», — рассказал корреспонденту НГС тренер спортсмена Александр Мамонтов.







Но бороться Максиму Рудакову пришлось не только с другими спортсменами, но и с погодой — в день заезда в Краснодарском крае, где проходило соревнование, были погодные условия, которые ощутимо мешали участникам.







«Погодные условия — жара и ветер. Ветер очень много значит, потому что мы находимся на открытой местности, поэтому ветер хороший, сухой препятствовал для прохождения спортсменами определенных участков именно этой трассы, где приходилось бороться. А жара была по всей дистанции — в 10 утра уже жара 30 градусов. В 10:30 старт, в 13 часов я смотрю на градусник — там 37 градусов», — рассказал об обстановке на трассе тренер спортсмена Александр Мамонтов.







Максим с тренером Александром Мамонтовым





По словам тренера, впереди у спортсмена ещё одна престижная гонка в составе сборной Новосибирской области — чемпионат России, который начнется 9 сентября в Республике Адыгея и продлится до 19 сентября.







«Сегодня — отдых, и через два дня начинается новая подготовка, объемные тренировки к чемпионату России <…> Это тоже очень значимое соревнование, и к нему надо серьезно готовиться, поэтому расслабляться ещё рано», — описал планы спортсмена его тренер.







После чемпионата России 20 августа спортсмен вернётся домой.





В июне этого года другой сибирский спортсмен взял бронзу на чемпионате Европы по джиу-джитсу — в последний момент он уступил сопернику из Франции из-за травмы ноги.