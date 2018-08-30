Пускают не только депутатов: в филармонии рассказали, как отметить свадьбу в зале имени Каца

В филармонии объяснили, почему в здании концертного зала имени Каца разрешили провести свадьбу
В филармонии объяснили, почему в здании концертного зала имени Каца разрешили провести свадьбу

В Новосибирской филармонии прокомментировали проведение в зале имени Арнольда Каца свадьбы депутата областного Заксобрания и олимпийского чемпиона Евгения Подгорного — банкет прошёл в фойе здания на Красном проспекте, 18/1.


Директор филармонии Бейбит Мухамедин в ответ на запрос НГС пояснил, что просьба о проведении свадьбы 18 августа в филармонию поступила 10 августа. Обращение поступило от Ивантеевой М.А., говорится в ответе без уточнения, кем она приходится Евгению Подгорному. 


«Так как на указанный день в учреждении не были указаны репетиции и концерты, между гр. Ивантеевой М.А. и ГАУК НСО "Новосибирская филармония" был заключён договор оказания услуг по световому, техническому обслуживанию и по сопровождению во время проведения мероприятия в зале приёмов Государственного концертного зала им. А.М. Каца. В настоящее время денежные средства по указанному выше договору поступили на счёт филармонии», — говорится в ответе Мухамедина. 


По уставу учреждения, отмечает Бейбит Мухамедин, в филармонии могут проходить не только плановые концерты, но и другие мероприятия не по основной деятельности учреждения.


«Проводит фестивали, конкурсы, круглые столы, выставки, праздники, культурные мероприятия, тематические вечера и другие мероприятия на основании договора оказания услуг», — сообщает директор. 


В своём ответе директор не раскрывает стоимость аренды залов, но отмечает, что сумма определяется внутренним приказом и может меняться в соответствии с райдером мероприятия. 


Директор также отметил, что подобные услуги оказывают только, если в залах не запланированы концерты, репетиции и другие мероприятия.

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