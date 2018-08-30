Новосибирские волейболисты получили шанс сыграть на чемпионате мира

Алексей Родичев играет под номером 18, а Ильяс Куркаев под номером 20

Международная федерация волейбола объявила расширенный состав российской команды на чемпионат мира: в него вошли два игрока новосибирского клуба «Локомотив» — доигровщик Алексей Родичев и блокирующий Ильяс Куркаев.







Также в число кандидатов в сборную вошёл диагональный Константин Бакун — в «Локомотив» он перешёл только летом 2018 года, и заявлен в сборную России от прежнего клуба «Белогорье».





В расширенном списке сборной России сейчас 22 игрока, однако в окончательный состав войдут только 14 из них.





Чемпионат мира по волейболу пройдёт с 9 по 30 сентября в Италии и Болгарии.





Новосибирские спортсмены часто попадают в национальные сборные по разным видам спорта. В начале августа пловец из Новосибирска Даниил Марков вошёл в состав сборной России по плаванию — он участвует в III юношеских Олимпийских играх в Аргентине.