Новосибирские волейболисты получили шанс сыграть на чемпионате мира
Международная федерация волейбола объявила расширенный состав российской команды на чемпионат мира: в него вошли два игрока новосибирского клуба «Локомотив» — доигровщик Алексей Родичев и блокирующий Ильяс Куркаев.
Также в число кандидатов в сборную вошёл диагональный Константин Бакун — в «Локомотив» он перешёл только летом 2018 года, и заявлен в сборную России от прежнего клуба «Белогорье».
В расширенном списке сборной России сейчас 22 игрока, однако в окончательный состав войдут только 14 из них.
Чемпионат мира по волейболу пройдёт с 9 по 30 сентября в Италии и Болгарии.
Новосибирские спортсмены часто попадают в национальные сборные по разным видам спорта. В начале августа пловец из Новосибирска Даниил Марков вошёл в состав сборной России по плаванию — он участвует в III юношеских Олимпийских играх в Аргентине.
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Дарья Януш
Фото lokovolley.ru