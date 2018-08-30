Всё в пару: на Советской из-под асфальта забил гейзер
Утром 30 августа у дома
Видео коммунальной аварии в редакцию НГС прислала читательница около 11:00.
«Это было буквально 10 минут назад. На месте ограждений не было, но ремонтники уже были на месте», — коротко описала ситуацию очевидица Елена.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» информацию о коммунальной аварии подтвердили.
«На Советской, 58 на проезжей части произошёл прорыв внутриквартальной трассы диаметром 200 мм. На место оперативно выехали две бригады для устранения утечки воды. Причины будут известны позднее, после осмотра места», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе энергокомпании.
В начале июня из-под асфальта на перекрёстке улиц Станиславского и Немировича-Данченко в левобережной части Новосибирска забил фонтан воды.
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Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео предоставлено читательницей Еленой