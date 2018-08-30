Машина из каршеринга попала в аварию с автобусом на Богдана Хмельницкого
Утром 30 августа на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись автобус
Столкновение произошло около 7:00 недалеко от остановки «Стадион "Сибирь"».
Видеозапись с места аварии в редакцию НГС прислал читатель. На видео видно, что после удара автомобиль каршеринговой компании вылетел на обочину. По информации очевидцев в социальных сетях, в столкновении пострадало несколько человек.
«Собственно, на видео всё видно. Вся левая сторона у легковушки помятая. Я минут за 15 до видео ехал в другую сторону, там стояла скорая помощь с мигалками и машина ГИБДД», — рассказал корреспонденту НГС автор видео Михаил.
В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили, пообещав предоставить подробную информацию позднее.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу каршеринговой компании «Делимобиль» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Автомобили столичной службы каршеринга «Делимобиль» появились в Новосибирске в феврале. Это уже третья компания, оказывающая такие услуги в Новосибирске.
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Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео предоставлено читателем НГС Михаилом