Машина из каршеринга попала в аварию с автобусом на Богдана Хмельницкого

Утром 30 августа на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись автобус № 28 и автомобиль каршеринга «Делимобиль».


Видео с места аварии в редакцию НГС прислал читатель


Столкновение произошло около 7:00 недалеко от остановки «Стадион "Сибирь"».


Видеозапись с места аварии в редакцию НГС прислал читатель. На видео видно, что после удара автомобиль каршеринговой компании вылетел на обочину. По информации очевидцев в социальных сетях, в столкновении пострадало несколько человек. 


«Собственно, на видео всё видно. Вся левая сторона у легковушки помятая. Я минут за 15 до видео ехал в другую сторону, там стояла скорая помощь с мигалками и машина ГИБДД», — рассказал корреспонденту НГС автор видео Михаил.


В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили, пообещав предоставить подробную информацию позднее.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу каршеринговой компании «Делимобиль» с просьбой прокомментировать ситуацию.


Автомобили столичной службы каршеринга «Делимобиль» появились в Новосибирске в феврале. Это уже третья компания, оказывающая такие услуги в Новосибирске.

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