Машина из каршеринга попала в аварию с автобусом на Богдана Хмельницкого

Утром 30 августа на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись автобус № 28 и автомобиль каршеринга «Делимобиль».





Видео с места аварии в редакцию НГС прислал читатель





Столкновение произошло около 7:00 недалеко от остановки «Стадион "Сибирь"».





Видеозапись с места аварии в редакцию НГС прислал читатель. На видео видно, что после удара автомобиль каршеринговой компании вылетел на обочину. По информации очевидцев в социальных сетях, в столкновении пострадало несколько человек.





«Собственно, на видео всё видно. Вся левая сторона у легковушки помятая. Я минут за 15 до видео ехал в другую сторону, там стояла скорая помощь с мигалками и машина ГИБДД», — рассказал корреспонденту НГС автор видео Михаил.





В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили, пообещав предоставить подробную информацию позднее.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу каршеринговой компании «Делимобиль» с просьбой прокомментировать ситуацию.





Автомобили столичной службы каршеринга «Делимобиль» появились в Новосибирске в феврале. Это уже третья компания, оказывающая такие услуги в Новосибирске.

