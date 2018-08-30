В Новосибирской области произошло землетрясение
В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 — оно произошло в Черепановском районе.
По информации Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 10 километрах от населённого пункта Черепаново (Черепановский район Новосибирской области).
«По данным оперативной сводки, эпицентр зафиксированного в 21:31 по местному времени в среду. Землетрясение имело координаты 54.18 градуса северной широты и 83.51 градуса восточной долготы», — сообщается на сайте в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.
«Событие произошло в районе Черепаново. Событие не взрывного типа по характеру записей. Это классичная для землетрясения ситуация. <…> В эпицентре было максимум один-два балла. Может быть, только отдельные люди могли чуть-чуть ощутить землетрясение. На пределе чувствительности», — сообщили корреспонденту НГС в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.
В прошлый раз землетрясение в Новосибирской области фиксировали в прошедшем июне.
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Александр Сильченко
Фото Юлии Шипициной (1), asgsr.ru (2)