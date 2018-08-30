Новосибирцы признались, что без сомнений уехали бы из страны ради успешной работы

95% новосибирцев считают работу весомым поводом сменить страну жительства

Портал по поиску работы Зарплата.ру изучил отношение новосибирцев к переезду в другую страну ради работы.







Аналитики опросили 1220 жителей Новосибирска.





«Большинство опрошенных — 90% — положительно относятся к трудовой миграции. Более половины из них — это новосибирцы до 50 лет, которые считают, что нужно использовать возможность уехать. Люди старше 50 разделились во мнениях. Ровно половина респондентов этого возраста уверены, что работать нужно на благо своей страны», — говорится в результатах опроса.





75% жителей Новосибирска без сомнений покинули бы страну ради хорошей работы, 80% из них — люди в возрасте до 40 лет.





Что же касается людей старше 40, то каждый из них был бы готов рискнуть покинуть страну навсегда, но в этом сомневается.





Опрос также показал, что 95% новосибирцев считают работу весомым поводом сменить страну жительства. А 5% не относят трудовую деятельность к решающим факторам для переезда.





Каждый пятый опрошенный когда-либо имел шанс уехать работать за границу, но 14% по разным причинам отказались от этой возможности. 6% жителей уже имеют опыт работы за рубежом, а вот 80% респондентов такая возможность не представлялась никогда.





В ответе на вопрос: «Где, кроме России, вам было бы интересно поработать?» респонденты чаще всего указывали такие страны, как Германия, Канада и Чехия.





«Трудовая миграция в России наиболее распространена среди IT-специалистов, которые часто уезжают работать в США, Канаду, Германию и Щвецию. На втором месте по количеству трудовых мигрантов находится сфера услуг. Ее представители часто выбирают Чехию, Словакию и Польшу, где их работа оценивается в 2–3 раза выше. Российские специалисты из сферы красоты и профессиональные тату-мастера востребованы в Германии. Несмотря на более высокие зарплаты, людям, переезжающим в другую страну ради работы, нужно помнить о трудностях», — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.





На прошлой неделе специалисты Зарплаты.ру выясняли, как новосибирцы проводят свободное от работы время.