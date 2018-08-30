На Оби заканчиваются вечерние прогулки и рейсы до аквапарка

Часть речных прогулок по Оби закончится уже в эти выходные
Часть речных прогулок по Оби закончится уже в эти выходные

Новосибирская компания «Речфлот» объявила о завершении нескольких речных прогулок. Обновлённое расписание на сентябрь появилось на сайте компании утром 30 августа.


Согласно данным официального сайта компании, в ближайшее время завершатся такие речные прогулки, как «Путешествие по волнам» (последний рейс 30 августа), «Романтический вечер на Оби» (последние рейсы 31 августа и 1 сентября) и прогулки до аквапарка «Аквамир» (31 августа).


«В сентябре продолжаем смотреть на "6 мостов Новосибирска" с музеем Новосибирска. До 8 сентября рейсы со вторника по субботу, а с 11 числа только по вторникам, четвергам и субботам. Отправление в 18:30, продолжительность 2 часа», — сообщается на сайте «Речфлота».


Речные прогулки на остров Кораблик также продолжатся. Теплоход будет курсировать каждый день с 10 утра с интервалом в полтора часа.


«Это не связано с обмелением. Сентябрь месяц, низкий сезон, можно сказать. Вечерние прогулки отменяются потому, что уже поздно и темно. Дневные детские тоже отменяются из-за начала учебного года. Спрос меньше становится. Навигация пассажирская продлится до конца сентября», — рассказали корреспонденту НГС в приёмной компании «Речфлот».


В середине августа «Речфлот» отменил круизы по Обскому морю из-за резкого падения уровня воды. Позже новосибирские спасатели предупредили о падении уровня воды в Оби и возможных авариях на акватории. Так, недавно стало известно, что катер сел на камни: три человека вылетели за борт, один мужчина погиб.


Специалисты объяснили, из-за чего произошло падение уровня воды в Оби в Новосибирске — по их словам, это характерное явление для конца лета.

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