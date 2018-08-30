В Дзержинском районе сбили пешехода: водитель объявлен в розыск

Сейчас в ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия
Сейчас в ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия

В Новосибирске объявили в розыск водителя, который сбил пешехода в Дзержинском районе и скрылся.


Авария случилась в 22:26


«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по дороге без названия со стороны улицы ГБШ в сторону улицы Каменское шоссе. В пути следования у дома 20/1, к 1. по улице Профилактическая совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


После публикации Владислав Савченков уточнил, что пострадавший — мужчина 1977 года рождения. У него тяжёлый характер травм.


В начале месяца Госавтоинспекция объявляла в розыск двух водителей, которые 9 августа сбили пешеходов на дорогах Новосибирска и скрылись с места ДТП.

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