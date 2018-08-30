На Новосибирск спустился утренний туман: в Толмачёво задержали рейсы

Сейчас на онлайн-табло аэропорта задержаны 5 рейсов на вылет

Сегодня утром, 30 августа на Новосибирск опустился туман, а в аэропорту «Толмачёво» задержали рейсы.







«Рейсы на вылет пока закрыты. У нас уже больше часа задержка. Сидим в самолёте. Капитан только что сказал, что ещё 30 минут будем ждать из-за тумана», - передаёт корреспондент НГС из самолёта, который должен вылететь в Москву.





В пресс-службе аэропорта Толмачёво пообещали прокомментировать информацию позже.





По данным на 7:30, на онлайн-табло аэропорта Толмачёво были задержаны 5 рейсов на вылет.





Утренний туман новосибирцы наблюдали сегодня в разных частях города, например, в Ленинском районе.





«Утренний туман в Ленинском районе - вид со Станиславского ж/м на Юго-Западный», - пишет нам читатель.





Пользователи в соцсетях также активно выкладывают фотографии тумана.





Доброе утро Новосибирск #нск#утро#туман#Красота😍#Novosibirsk Публикация от *-* (@queen__tatyana__) 29 Авг 2018 в 4:59 PDT





Публикация от Ира Дульцева (@_yanta_mazik_) 29 Авг 2018 в 4:51 PDT











