На Новосибирск спустился утренний туман: в Толмачёво задержали рейсы
Сегодня утром, 30 августа на Новосибирск опустился туман, а в аэропорту «Толмачёво» задержали рейсы.
«Рейсы на вылет пока закрыты. У нас уже больше часа задержка. Сидим в самолёте. Капитан только что сказал, что ещё 30 минут будем ждать из-за тумана», - передаёт корреспондент НГС из самолёта, который должен вылететь в Москву.
В пресс-службе аэропорта Толмачёво пообещали прокомментировать информацию позже.
По данным на 7:30, на онлайн-табло аэропорта Толмачёво были задержаны 5 рейсов на вылет.
Утренний туман новосибирцы наблюдали сегодня в разных частях города, например, в Ленинском районе.
Пользователи в соцсетях также активно выкладывают фотографии тумана.
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Елена Громкова
Фото Юлии Шипициной, читателя НГС, instagram.com