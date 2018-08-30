На Новосибирск спустился утренний туман: в Толмачёво задержали рейсы

Сейчас на онлайн-табло аэропорта задержаны 5 рейсов на вылет
Сейчас на онлайн-табло аэропорта задержаны 5 рейсов на вылет

Сегодня утром, 30 августа на Новосибирск опустился туман, а в аэропорту «Толмачёво» задержали рейсы. 


«Рейсы на вылет пока закрыты. У нас уже больше часа задержка. Сидим в самолёте. Капитан только что сказал, что ещё 30 минут будем ждать из-за тумана», - передаёт корреспондент НГС из самолёта, который  должен вылететь в Москву.


В пресс-службе аэропорта Толмачёво пообещали прокомментировать информацию позже.


По данным на 7:30, на онлайн-табло аэропорта Толмачёво были задержаны 5 рейсов на вылет.


Утренний туман новосибирцы наблюдали сегодня в разных частях города, например, в Ленинском районе.


«Утренний туман в Ленинском районе - вид со Станиславского ж/м на Юго-Западный», - пишет нам читатель.

«Утренний туман в Ленинском районе - вид со Станиславского ж/м на Юго-Западный», - пишет нам читатель.


Пользователи в соцсетях также активно выкладывают фотографии тумана.


Доброе утро Новосибирск #нск#утро#туман#Красота😍#Novosibirsk

Публикация от *-* (@queen__tatyana__)





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