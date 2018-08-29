Прохожие заметили на площади Ленина необычную птицу

Крупная птица гуляла в Театральном сквере
Крупная птица гуляла в Театральном сквере

Вечером 29 августа у оперного театра в центре Новосибирска прохожие заметили индоутку, которая гуляла в Театральном сквере.


Фотографию крупной птицы в редакцию НГС прислала читательница около 20:30.


По словам пресс-секретаря Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) Алисы Богомоловой, вероятнее всего, птица сбежала от хозяев.


«Насколько я знаю, это индоутка, они одомашнены. Вероятнее всего, она сбежала от какого-то нерадивого хозяина. Индоутки — это гибрид индейки и утки, это домашний вид, который активно разводят. В окрестностях Новосибирска индоутки точно не водятся», — рассказала корреспонденту НГС Алиса Богомолова.


Индоутка — одомашненная порода птиц
Индоутка — одомашненная порода птиц


Недавно жители Академгородка в Советском районе Новосибирска заметили на пруду редкую птицу — она дралась с утками.

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