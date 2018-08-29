Забодал на дороге: токоприемник троллейбуса помял «Фольксваген» на Зорге
Днём 29 августа на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска оторвавшаяся от троллейбуса пятка токоприёмника отлетела в попутную машину и повредила ей кузов.
Инцидент произошёл около 16:00 недалеко от остановки «Кинотеатр Рассвет».
«У троллейбуса на ходу отвалилась пятка штанги токоприемника, которая упала на крышу движущемуся слева Volkswagen Polo и повредила автомобиль, оставив вмятины», — коротко описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, в дорожном происшествии никто не пострадал.
Этим летом ещё одно необычное ДТП произошло на улице Жуковского в Заельцовском районе — оторвавшееся колесо BMW отлетело во встречный автомобиль.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»