Забодал на дороге: токоприемник троллейбуса помял «Фольксваген» на Зорге

Пятка токоприёмника отлетела в Volkswagen Polo
Пятка токоприёмника отлетела в Volkswagen Polo

Днём 29 августа на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска оторвавшаяся от троллейбуса пятка токоприёмника отлетела в попутную машину и повредила ей кузов.


Инцидент произошёл около 16:00 недалеко от остановки «Кинотеатр Рассвет».


«У троллейбуса на ходу отвалилась пятка штанги токоприемника, которая упала на крышу движущемуся слева Volkswagen Polo и повредила автомобиль, оставив вмятины», — коротко описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По информации аваркомов, в дорожном происшествии никто не пострадал.


На легковушке остались вмятины
На легковушке остались вмятины


Этим летом ещё одно необычное ДТП произошло на улице Жуковского в Заельцовском районе — оторвавшееся колесо BMW отлетело во встречный автомобиль.

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