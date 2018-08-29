Продлевать будем: Локоть объяснил, почему на Ленинской линии нужно больше станций

Мэр ждёт денег на строительство метро в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах по развитию метро — на Ленинской линии решили не ограничиваться только станцией на площади Станиславского, поскольку там невозможно сделать конечную остановку наземного транспорта.







«Будем продолжать строить метро, это я вам твердо говорю, — сообщил мэр Анатолий Локоть сегодня 29 августа в эфире радио «Городская волна». — У нас разработана проектно-сметная документация на строительство Дзержинской линии, проходит экспертизу последнюю в Москве. Москва заинтересована, понимает нас и готова принять меры по финансированию строительства этой линии. Здесь надежды обоснованы и серьёзны. Это серьёзный сигнал, чтобы мы продолжали все эти работы».







Разработать проектно-сметную документацию станции «Спортивная» около будущего ЛДС планируют до конца года, заверил мэр. «После того как мы её сделаем, нам надо будет в очень короткие сроки построить эту линию, причём техническая сложность заключается в том, что надо будет делать это, не останавливая движение по Ленинской линии. В том числе, по ночам, — рассказал Локоть. —





Дальше будем вести разговор о продолжении строительства Ленинской линии. Мы считали, что продлевать до площади Станиславского, но сейчас видим, что продлевать ещё на одну станцию.





Потому что не получится на Станиславского сделать конечную остановку для наземного транспорта».







После этого, по его словам, метро продолжат строить по Кировской линии. Новая ветка соединит площадь Труда и Северо-Чемской — но обойдётся в десятки миллиардов рублей.