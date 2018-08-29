Ищите знакомые лица: американский фотограф опубликовал 200 снимков новосибирцев из 1977 года

Знакомые американского фотографа Натана Фарба опубликовали в Facebook более 200 портретов, сделанных в Новосибирске в 1977 году, — они просят новосибирцев узнать на снимках своих знакомых. Фарб планирует приехать в Новосибирск снова, чтобы повторить свой фотопроект спустя 40 лет.


В подборке снимков Натана Фарба более 200 снимков
В подборке снимков Натана Фарба более 200 снимков


Фото разместил на своей странице в Facebook друг Натана Фарба, режиссёр документального кино Анатолий Скачков, живущий в Германии. Он рассказал корреспонденту НГС о новом проекте, который Фарб готовит этой осенью в Новосибирске.


Друзья Натана Фарба надеются, что новосибирцы смогут узнать в старых снимках своих близких
Друзья Натана Фарба надеются, что новосибирцы смогут узнать в старых снимках своих близких


В ноябре этого года Натан Фарб опять посетит Новосибирск
В ноябре этого года Натан Фарб опять посетит Новосибирск


«Я сегодня выложил эти фотографии, чтобы разыскать этих людей. <…> Натан Фарб, работая в 1977 году на выставке "Фотография в США", сделал около 5000 снимков новосибирцев. Как он сам говорит: "Я просто хотел, чтобы они (американцы. — И.К.) полюбили этих людей!". И вот спустя 40 лет мы хотим приехать с Натаном в Новосибирск, попытаться найти кого-то с этих фотографий и снова сделать их портреты. <…> Если кто-то помнит, что его снимали, а фото [в подборке] нет, можно прислать [любое своё] фото примерно того времени, и мы найдём», — пояснил корреспонденту друг американца Анатолий Скачков.


Участники фотосессии могут связаться с Анатолием Скачковым через Facebook
Участники фотосессии могут связаться с Анатолием Скачковым через Facebook


Герои портретов Натана Фарба стали старше на 40 лет
Герои портретов Натана Фарба стали старше на 40 лет


Как пояснил Скачков, фотосессии в Новосибирске запланированы на первую неделю ноября. В это же время сам Анатолий Скачков и писатель Андрей Филимонов будут снимать документальный фильм о Натане Фарбе.


Эти снимки были показаны американской публике после поездки Фарба в СССР
Эти снимки были показаны американской публике после поездки Фарба в СССР


Фотопроект Натана Фарба носил незамысловатое название «Русские»
Фотопроект Натана Фарба носил незамысловатое название «Русские»


Поиски новосибирцев, попавших 40 лет назад в объектив фотокамеры американского фотографа, Натан Фарб начал весной 2018 года.


Полную подборку из 214 фотографий можно увидеть на странице Facebook Анатолия Скачкова.



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