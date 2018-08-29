В новосибирском сквере поставят памятник Владимиру

Памятник будет установлен в самом центре Троицкого сквера, который находится около Троице-Владимировского собора на Западном жилмассиве

Мэрия Новосибирска разрешила Новосибирской епархии Русской православной церкви установить памятник князю Владимиру Крестителю. Его установят в первых числах сентября.







Сегодня мэрия Новосибирска опубликовала проект документа с разрешением на своём правовом портале. Документ ещё не вступил в силу. В проекте постановления говорится, что скульптуру поставят в Ленинском районе города на территории Троицкого сквера, недалеко от Троице-Владимирского собора.





«Он проходил два раза художественный совет города. В первый раз его не согласовали, но были предложены архитекторы, которые сделали второй эскиз памятника, утверждённый советом», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.



По словам Анны Терешковой, памятник будет установлен в самом центре Троицкого сквера.





Неделю назад Новосибирская епархия РПЦ попросила у городских властей разрешение построить часовню на центральной аллее улицы Восход — её высота составит около 28 метров.