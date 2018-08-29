Новосибирцы нашли хозяев псу Мише, который 2 месяца прожил в подземелье

Псу дали кличку Миша

Псу, который два месяца жил в коллекторе в Железнодорожном районе Новосибирска, нашли хозяев — его спасли диггеры, а потом выходили волонтёры.







«Пёс был на передержке, его взяли уже в одну семью, но там с котиком у них дружба не заладилась, и нам его обратно вернули. После того как поставили все прививки, его забрали в городской приют, откуда его и забрали сейчас в новую семью», — рассказала корреспонденту НГС руководитель общественной зоозащитной группы «КотоПёс» Мария Янченко.





Ранее НГС сообщал, что собаку удалось спасти из обвалившегося коллектора. «Там был теплоузел, в котором нужно было долго ползти. Половина обвалена была, и щенок в одном из обвалов застрял. 40 минут его вытаскивали из-под обвала», — рассказывал диггер Евгений Кочкин.









В сентябре прошлого года диггеры вытащили из коллектора котёнка, а после публикации НГС нашли ему новый дом.

