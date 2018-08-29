В Новосибирской области объявили предупреждение о заморозках

Осень начнётся с заморозков
Осень начнётся с заморозков

Западно-Сибирский гидрометцентр выдал предупреждение об опасных и неблагоприятных агрометеорологических явлениях.


«1 сентября при прояснениях по западу, северо-западу области ожидаются заморозки до 0...–2 градусов», — сообщает ведомство. 


Аналогичное предупреждение синоптики сделали и по Томской области, но там заморозки ждут до –4 градусов.


В Новосибирске в августе стоит довольно прохладная погода — впервые в этом месяце синоптики делали предупреждение о заморозках в самом начале месяца.

Прочтений: 2583
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено