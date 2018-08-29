В Новосибирской области объявили предупреждение о заморозках
Западно-Сибирский гидрометцентр выдал предупреждение об опасных и неблагоприятных агрометеорологических явлениях.
«1 сентября при прояснениях по западу, северо-западу области ожидаются заморозки до
Аналогичное предупреждение синоптики сделали и по Томской области, но там заморозки ждут до –4 градусов.
В Новосибирске в августе стоит довольно прохладная погода — впервые в этом месяце синоптики делали предупреждение о заморозках в самом начале месяца.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС