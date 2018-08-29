Две девочки застряли в качелях на детской площадке: их вызволили спасатели

На спасение детей ушло 10 минут
На спасение детей ушло 10 минут

Днём 29 августа спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) спасли двух девочек, которые застряли в детской качели.


По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил сегодня в 13:51. Инцидент произошёл на детской площадке на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.


«<…> Поступила информация от взволнованной мамы о том, что двум девочкам 2009-го и 2010 г.р. требуется помощь. Они застряли в детской качели на игровой площадке. Экипаж спасателей МАСС был на месте уже через 6 минут. Осмотрев место происшествия и успокоив обеих девочек, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусили элементы конструкции сиденья, что позволило освободить девочек из западни», — сообщается в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».



Чтобы вытащить застрявших детей, спасатели закутали их в одеяло и перекусили спинку качели гидравлическим инструментом.


По информации спасателей, детей осмотрели и передали родителям. В медицинской помощи девочки не нуждались. На освобождение детей спасателям понадобилось 10 минут.


Несколько дней назад спасатели МАСС в Новосибирске сняли с дерева котёнка — он ждал помощи трое суток.

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