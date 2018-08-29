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Отменит или смягчит: следим за спецобращением Владимира Путина о пенсионной реформе

Содержание речи президента до последнего момента держалось в секрете

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Спустя месяц после того, как Госдума приняла в первом чтении закон о пенсионной реформе, Владимир Путин решил подробно высказаться на эту тему. Ранее он лишь один раз комментировал ситуацию в том смысле, что идея с повышением пенсионного возраста ему не нравится, но это неизбежность.


Весьма вероятно, что сегодня президент объявит о смягчении реформы, а может, и вовсе об отмене. Впрочем текст послания держался в полном секрете, так что мы вместе с вами узнаем о позиции Владимира Путина.




Хорошая новость для женщин: на пенсию они будут выходить не в 63, а в 60 лет. 


– Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. 



Владимир Путин уже 20 минут объясняет, почему нельзя отказываться от проведения пенсионной реформы. 



Ещё цифры от Владимира Путина:


— Если предположить, что мы хотим достичь поставленной цели, выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, ничего при этом не меняя, то дефицит Пенсионного фонда увеличился бы в полтора раза, до 5 триллионов рублей. Для сравнения, это больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны.



О, Владимир Путин знает, что населению не нравится, что Пенсионный фонд работает в шикарных офисах. 


— Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход.


Отменит или смягчит: следим за спецобращением Владимира Путина о пенсионной реформе



Путин уверяет, что правительство изучило все альтернативные варианты пенсионной реформы. 


— Вроде бы эффективная, кажущаяся справедливой мера — введение прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина, применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20 процентов к высоким доходам может дать, и то не наверняка, порядка 75–120 миллиардов рублей в год, — привёл цифры президент. 


Но каждый день на выплату пенсий тратится 20 миллиардов рублей. 




Путин обещает, что к 2024 году пенсия будет составлять 20 тысяч рублей в месяц. Для сравнения — сейчас 14 тысяч и 144 рубля. 



— Мы будем делать всё, чтобы люди были здоровыми, — сказал Путин. 


После этого он перешёл к сути своих предложений. 


— Можем переложить непопулярные решения на следующее поколение или начать действовать сейчас. Изменения в пенсионной системе волнуют и тревожат людей. И естественно, что все политические силы будут использовать эту ситуацию для укрепления своих позиций. Но я просил правительство изучить все предложения. Для нас самое лёгкое — вообще ничего не менять. 


Путин уверяет, что в ближайшие 7–10 лет правительство сможет индексировать пенсии и без реформы. 


— Ещё в 2005 году соотношение работающих и пенсионеров у нас составляло 1,7 к 1. А в 2019-м оно составит уже 1,2 к 1. То есть практически один к одному. И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. 



Президент объясняет, что за эти десять лет многое изменилось, что уровень безработицы минимальный. 


— Фактом является то, что благодаря комплексу принятых мер сегодня темпы роста продолжительности жизни одни из самых высоких в мире. За последние годы она выросла почти на восемь лет. Я знаю, что мы не очень привыкли доверять статистике, но эта оценка объективна, — уверяет Путин. 





Владимир Путин вспоминает, что обещал не повышать пенсионный возраст до конца своих полномочий. И до 2008 года, когда он покинул пост президента, реформу проводить не стали. 



— Вывод понятен: сокращается трудоспособное население, а потому сокращаются возможности для индексации пенсий. В 2000-е я был против повышения пенсионного возраста. 



— Каждые 25–27 лет во взрослую жизнь у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем должно было быть. В частности, проблемы возникли в середине 90-х годов. Это привело к мощному демографическому удару. Он сопоставим с тем, что было в 1943 и 1944 годах. Из-за этого ещё больше возрастает нагрузка на систему, — объясняет президент. 



Владимир Путин начал своё обращение.


— Понимаю, насколько важны эти вопросы для миллионов людей, для каждого человека. Именно поэтому обращаюсь к вам напрямую.


Отменит или смягчит: следим за спецобращением Владимира Путина о пенсионной реформе



Владимир Путин довольно редко выступает с подобными обращениями. Тем интереснее, что именно он скажет нации.



Напомним, что 18 июля депутаты приняли в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста. Если ничего не изменится, то мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года.


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