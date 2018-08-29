«Рено» показала абсолютно новый кроссовер в стиле BMW

Сегодня на Московском автосалоне компания Renault представила новый кроссовер Arkana С-класса, который является первым в своем роде купеобразным паркетником в бюджетном сегменте. Arkana полностью готов к серийному производству, его сборку наладят на отечественном автозаводе в 2019 году, тогда же и начнутся продажи. Многие эксперты уже отметили, что автомобиль получился действительно красивым.









«Мы не случайно представляем шоукар Renault Arkana в красном цвете: ведь традиционно в русском языке красный означает "красивый" — как Красная площадь, и мы действительно гордимся дизайном новой модели», — заявил вице-президент дизайнерских программ группы Renault Энтони Грейд. Длина машины составляет 4,5 метра, это больше, чем у «Дастера». В шасси Arkana более 55% компонентов будут новыми по сравнению с нынешними автомобилями Renault.









Базой для Arkana станет модернизированная платформа В0. Автомобиль получит новый двигатель, новое рулевое управление. Кроссовер будет предлагаться как с полным, так и с передним приводом. Стоимость машины пока не известна. Напомним, в Новосибирске марку Renault представляет один дилерский центр «Автомир».





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