Новосибирец написал книгу о старике, которого встретил в алтайской тайге

Новосибирский пиарщик и маркетолог Денис Соболев выпустил первую книгу трилогии «Говорящий с травами» о судьбе мальчишки, который перебрался жить в тайгу

Новосибирский маркетолог и пиарщик Денис Соболев выпустил первую книгу из трилогии «Говорящий с травами» про мальчика Матвея, который перебирается жить в тайгу.





«Это повествование о жизни мальчишки по имени Матвей, который родился в начале века в глухой алтайской деревушке. Он пытается стать таёжником, его обучает этому отец, который промысловик-таёжник. А в Петрограде в это время случается революция, свергают царя, везде начинаются голодные бунты, в том числе и на Алтае. Красногвардейцы и белогвардейцы идут по деревням, пытаются их грабить… И в ходе таких противостояний деревня снимается с места и уходит в тайгу, пытаясь наладить быт там», — рассказал корреспонденту НГС автор книги Денис Соболев, который, по собственному признанию, с самого детства часто бывает в тайге.







Соболев с самого детства сам часто уезжает в тайгу — на заготовки, рыбалку или просто отдохнуть





По словам Соболева, трилогия «Говорящий с травами» — это «придуманная биография непридуманного человека». Однажды автор книги познакомился на Алтае с травником, которого звали Матвей. Старик так впечатлил Дениса Соболева, что он решил написать книгу о нём. Во второй книге трилогии действие будет происходить в Великую Отечественную войну.







Автор «Говорящего с травами» уже начал писать вторую часть трилогии, в которой рассказано о судьбе главного героя во время Великой Отечественной войны





«По большому счёту это такое бытописание Сибири в коренной тайге. Жизнь в условиях, когда нет никакой цивилизации. <…> В книге транслируются "таёжные законы": не бери больше, чем надо, всегда помогай тому, кому нужна помощь. То есть какие-то такие вещи, которые все знают, но никто никогда не исполняет», — пояснил автор книги. Он добавил, что хочет показать подрастающему «компьютерному поколению» мир природы, который существует вокруг и который обязательно надо беречь.







В начале 2018 года Денис Соболев на основе личных путешествий по тайге издал первую книгу — сборник рассказов «Хозяин тайги».







Первая книга трилогии «Говорящий с травами» издана интернет-издательством Ridero и доступна как в бумажной версии, так и в электронной. В ближайшее время, по словам Соболева, будет издана аудиоверсия, которую озвучит российский актёр театра и кино Сергей Пиоро.





В начале 2018 года писательница и журналист из Новосибирска Елена Климова выпустила книгу добрых сказок «Летать легко» для маленьких пациентов больниц — деньги на издание сборника собирали горожане.

