Женщина попала под автомобиль на Кирова: её забрала скорая
Днём 29 августа в Новосибирске на улице Кирова произошло ДТП — женщина попала под автомобиль.
Очевидец, который проезжал мимо места происшествия, рассказал, что увидел последствия аварии около 14:30.
«Проезжал в сторону пединститута по Кирова. Увидели, что стоит Subaru Forester белая, стоит Honda CR-V и ещё пара машин. Лежит женщина, обувь разбросана рядом, народ звонит — видимо, в скорую. Лежала она неестественно, признаков жизни она не подавала», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр Семёнов.
Он отметил, что женщина лежала на дороге перед автомобилем «Субару».
Через некоторое время мужчина снова проехал мимо место происшествия. В это время там уже стояла скорая помощь, через открытое окно Александр услышал разговор врачей, которые говорили, что женщина жива, но у неё множественные переломы.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО пообещали прокомментировать аварию позднее.
Накануне НГС рассказывал о другой аварии с пешеходом - в Кировском районе мужчина попал сразу под два автомобиля.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Александром Семёновым