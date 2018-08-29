Женщина попала под автомобиль на Кирова: её забрала скорая

Авария произошла недалеко от перекрёстка с улицей Добролюбова





Днём 29 августа в Новосибирске на улице Кирова произошло ДТП — женщина попала под автомобиль.





Очевидец, который проезжал мимо места происшествия, рассказал, что увидел последствия аварии около 14:30.





«Проезжал в сторону пединститута по Кирова. Увидели, что стоит Subaru Forester белая, стоит Honda CR-V и ещё пара машин. Лежит женщина, обувь разбросана рядом, народ звонит — видимо, в скорую. Лежала она неестественно, признаков жизни она не подавала», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр Семёнов.





Он отметил, что женщина лежала на дороге перед автомобилем «Субару».





Через некоторое время мужчина снова проехал мимо место происшествия. В это время там уже стояла скорая помощь, через открытое окно Александр услышал разговор врачей, которые говорили, что женщина жива, но у неё множественные переломы.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО пообещали прокомментировать аварию позднее.





Накануне НГС рассказывал о другой аварии с пешеходом - в Кировском районе мужчина попал сразу под два автомобиля.