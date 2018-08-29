В Новосибирске поспели первые груши
В Новосибирске первые плоды дали груши — самым первым начал плодоносить сорт груши «Сварог».
Как рассказал корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, груши этого сорта считаются раннеспелыми.
«Груши относятся к позднеспелым, поэтому на сегодня некоторые сорта могут осыпаться. Это значит, что подходит фаза физической спелости. Один из ранних сортов это "Сварог". Остальные сорта будут созревать позже, они ещё полузелёные, твёрдые. <…> Я так считаю, что груша в Сибири не достигает полной зрелости на дереве. Необходим срыв плодов и "послесъёмное дозревание". Дождаться полной зрелости на дереве в Сибири очень сложно», — добавил Поляков.
По его словам, холодная весна отодвинула процесс созревания яблонь на две недели, но тёплая погода в последние недели сократила этот срок.
«На сегодня многие ягодные культуры заканчивают плодоношение, такие как смородина, малина, земляника. Эти культуры практически закончили плодоношение. Сейчас зреет ещё на кустарниках и деревцах вишня и слива, косточковые культуры. Естественно, в полном разгаре созревание плодов яблони и груши», — добавил Сергей Поляков
В этом году многие растения в Новосибирске зацвели позже из-за холодной весны. Из-за затяжных холодов цветение яблони и черёмухи началось позднее, чем в предыдущие годы. Так, в 2017 году первые цветы черёмухи горожане заметили 12 мая, а в 2016 году яблони и черемуха набрали цвет уже в первые майские дни.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой