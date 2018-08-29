В Новосибирске поспели первые груши

Сейчас полного созревания достигли груши сорта «Сварог», но груши конференция (на фото) продаются в Новосибирске круглый год

В Новосибирске первые плоды дали груши — самым первым начал плодоносить сорт груши «Сварог».







Как рассказал корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, груши этого сорта считаются раннеспелыми.





«Груши относятся к позднеспелым, поэтому на сегодня некоторые сорта могут осыпаться. Это значит, что подходит фаза физической спелости. Один из ранних сортов это "Сварог". Остальные сорта будут созревать позже, они ещё полузелёные, твёрдые. <…> Я так считаю, что груша в Сибири не достигает полной зрелости на дереве. Необходим срыв плодов и "послесъёмное дозревание". Дождаться полной зрелости на дереве в Сибири очень сложно», — добавил Поляков.





По его словам, холодная весна отодвинула процесс созревания яблонь на две недели, но тёплая погода в последние недели сократила этот срок.





«На сегодня многие ягодные культуры заканчивают плодоношение, такие как смородина, малина, земляника. Эти культуры практически закончили плодоношение. Сейчас зреет ещё на кустарниках и деревцах вишня и слива, косточковые культуры. Естественно, в полном разгаре созревание плодов яблони и груши», — добавил Сергей Поляков





В этом году многие растения в Новосибирске зацвели позже из-за холодной весны. Из-за затяжных холодов цветение яблони и черёмухи началось позднее, чем в предыдущие годы. Так, в 2017 году первые цветы черёмухи горожане заметили 12 мая, а в 2016 году яблони и черемуха набрали цвет уже в первые майские дни.

