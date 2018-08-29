«Это экзамен лично мне»: мэр Локоть рассказал о жалобах новосибирцев на ремонт Красного проспекта
Ремонт Красного проспекта в центре Новосибирска по программе «Безопасные и качественные дороги» закончится к 15 сентября. Мэр Анатолий Локоть назвал главные недочёты, которые допустили дорожники, — они связаны с обустройством пандусов и «культурой производства».
«Работы ведутся в центре Новосибирска, и это, безусловно, ответственность. Это экзамен не только вам, но и мне лично. А я уже успел услышать много неприятных, эмоциональных слов от инвалидов. В частности, по вопросу обустройства пандусов на Красном проспекте», — отметил Локоть.
По словам мэра, хотя высота поребриков и небольшая, для человека на коляске она является серьёзным препятствием. Локоть предложил привлечь для обозначения проблемных мест активистов.
«Ещё не поздно, давайте наведём в центре города блеск, чтобы можно было брать с него пример», — заявил мэр.
Также недовольство у мэра вызвала и «культура производства» дорожных работ. «Я понимаю, что всё сразу сделать невозможно, но надо как-то планировать. Мы поедем, я буду пальцем показывать, где это видел. Светофорному объекту кабель прокладывали, разобрали плитку, пробили асфальт на Фрунзе, и эта дуга уже месяц в таком состоянии», — рассказал Локоть начальнику МКУ «Управление дорожного строительства» Юрию Алексеевскому.
Мэр заметил, что пешеходы сперва «поминают мэрию недобрым словом», когда видят подобное. «Культура производства должны быть на уровне», — резюмировал Локоть.
Сегодня утром также стало известно, что городские власти освободят Красный проспект от парковок, заменяя их платными аналогами в «предназначенных для этого местах».
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова