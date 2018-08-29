«Это экзамен лично мне»: мэр Локоть рассказал о жалобах новосибирцев на ремонт Красного проспекта

Ремонт Красного проспекта в центре Новосибирска по программе «Безопасные и качественные дороги» закончится к 15 сентября. Мэр Анатолий Локоть назвал главные недочёты, которые допустили дорожники, — они связаны с обустройством пандусов и «культурой производства».


Локоть остался недоволен организацией дорожных работ и обустройством пандусов 
Локоть остался недоволен организацией дорожных работ и обустройством пандусов 


«Работы ведутся в центре Новосибирска, и это, безусловно, ответственность. Это экзамен не только вам, но и мне лично. А я уже успел услышать много неприятных, эмоциональных слов от инвалидов. В частности, по вопросу обустройства пандусов на Красном проспекте», — отметил Локоть.


Мэр предложил сделать Красный проспект эталоном, на который можно было бы равняться 
Мэр предложил сделать Красный проспект эталоном, на который можно было бы равняться 


По словам мэра, хотя высота поребриков и небольшая, для человека на коляске она является серьёзным препятствием. Локоть предложил привлечь для обозначения проблемных мест активистов. 


«Ещё не поздно, давайте наведём в центре города блеск, чтобы можно было брать с него пример», — заявил мэр.


Мэр предложил горожанам буквально пальцем показать места, в которых был пробит асфальт, но так и не начались работы
Мэр предложил горожанам буквально пальцем показать места, в которых был пробит асфальт, но так и не начались работы


Также недовольство у мэра вызвала и «культура производства» дорожных работ. «Я понимаю, что всё сразу сделать невозможно, но надо как-то планировать. Мы поедем, я буду пальцем показывать, где это видел. Светофорному объекту кабель прокладывали, разобрали плитку, пробили асфальт на Фрунзе, и эта дуга уже месяц в таком состоянии», — рассказал Локоть начальнику МКУ «Управление дорожного строительства» Юрию Алексеевскому.


Мэр заметил, что пешеходы сперва «поминают мэрию недобрым словом», когда видят подобное. «Культура производства должны быть на уровне», — резюмировал Локоть.


Сегодня утром также стало известно, что городские власти освободят Красный проспект от парковок, заменяя их платными аналогами в «предназначенных для этого местах».

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