«Это экзамен лично мне»: мэр Локоть рассказал о жалобах новосибирцев на ремонт Красного проспекта

Ремонт Красного проспекта в центре Новосибирска по программе «Безопасные и качественные дороги» закончится к 15 сентября. Мэр Анатолий Локоть назвал главные недочёты, которые допустили дорожники, — они связаны с обустройством пандусов и «культурой производства».





Локоть остался недоволен организацией дорожных работ и обустройством пандусов





«Работы ведутся в центре Новосибирска, и это, безусловно, ответственность. Это экзамен не только вам, но и мне лично. А я уже успел услышать много неприятных, эмоциональных слов от инвалидов. В частности, по вопросу обустройства пандусов на Красном проспекте», — отметил Локоть.





Мэр предложил сделать Красный проспект эталоном, на который можно было бы равняться





По словам мэра, хотя высота поребриков и небольшая, для человека на коляске она является серьёзным препятствием. Локоть предложил привлечь для обозначения проблемных мест активистов.





«Ещё не поздно, давайте наведём в центре города блеск, чтобы можно было брать с него пример», — заявил мэр.





Мэр предложил горожанам буквально пальцем показать места, в которых был пробит асфальт, но так и не начались работы





Также недовольство у мэра вызвала и «культура производства» дорожных работ. «Я понимаю, что всё сразу сделать невозможно, но надо как-то планировать. Мы поедем, я буду пальцем показывать, где это видел. Светофорному объекту кабель прокладывали, разобрали плитку, пробили асфальт на Фрунзе, и эта дуга уже месяц в таком состоянии», — рассказал Локоть начальнику МКУ «Управление дорожного строительства» Юрию Алексеевскому.





Мэр заметил, что пешеходы сперва «поминают мэрию недобрым словом», когда видят подобное. «Культура производства должны быть на уровне», — резюмировал Локоть.





Сегодня утром также стало известно, что городские власти освободят Красный проспект от парковок, заменяя их платными аналогами в «предназначенных для этого местах».