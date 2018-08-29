Грабители в оранжевых жилетах отняли деньги у новосибирца на улице Кирова
Новосибирские полицейские попросили помощи в поисках грабителей, которые вечером 28 августа отобрали деньги у прохожего на улице Кирова.
По предварительным данным, преступников было двое. На них была спецодежда — оранжевые жилеты, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Жертвой стал житель города Новосибирска <…>, похитили у него денежные средства, но точная сумма пока ещё уточняется в ходе работы полицейских», — сообщили в ведомстве.
В областной полиции пояснили, что сразу после получения сигнала о происшествии на место выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место преступления.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 [УК РФ] — это грабёж, совершённый группой лиц. В данный момент сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия по розыску и задержанию преступников. Всех очевидцев просим обращаться в отдел полиции
Ранее в международный розыск объявили известного в городе девелопера Владислава Крючкова — бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов. На этой неделе Центральный районный суд Новосибирска арестовал предпринимателя заочно.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова