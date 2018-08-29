«Дорога должна быть свободна»: мэрия уберёт парковочные карманы рядом с площадью Ленина

Мэр отметил, что Красный проспект и дальше будут освобождать от парковок
Мэр отметил, что Красный проспект и дальше будут освобождать от парковок

Парковочные карманы у дома на Красном проспекте, 42 уберут после завершения ремонтных работ на главной улице Новосибирска. По словам мэра Анатолия Локтя, места для стоянки машин там больше не будет.


«В целом Красный проспект освобождается от придомовых парковочных пространств. Это проезжая часть, выделенная полоса, и она должна быть свободна. Парковки будут образовываться в предназначенных для этого местах», — заявил сегодня Анатолий Локоть.


По словам начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова, парковочный карман в этом месте не соответствовал нормативным требованиям.


«Машины выходили на проезжую часть, затрудняли движение транспорта. В норматив его привести невозможно, поскольку исчезнет тротуар — парковки там не будет», — резюмировал Роман Дронов.


Мэр Анатолий Локоть отметил, что работы по ликвидацию парковок ведутся согласно стратегии по созданию безаварийного движения на Красном проспекте.


Накануне, дорожные рабочие разворотили парковочный карман возле дома № 42 на Красном проспекте. Тогда в пресс-центре мэрии корреспонденту НГС сообщили, что рабочие просто меняют поребрики, и добавили, что парковочный карман вернётся на место.

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