«Лада» сошлась с фурой на трассе: две пассажирки погибли, водитель в больнице

Легковая машина выехала на встречную полосу — погибли две её пассажирки

В ночь на 29 августа две пассажирки «Лады» погибли в столкновении со встречной фурой на федеральной трассе в Чановском районе Новосибирской области.







Авария произошла в 23:15 на 1069-м километре автодороги Р254 «Иртыш», сообщил корреспонденту НГС старший государственный инспектор безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Артём Николайчук.







По его словам, 60-летний мужчина за рулём ВАЗ-21101 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания» с полуприцепом. Фурой управлял 48-летний водитель.







В ДТП погибли две пассажирки «десятки» — 65-летняя и 80-летняя женщины. «Водитель [ВАЗа] доставлен был в Чановскую ЦРБ. У него по диагнозу закрытая черепно-мозговая травма, СГМ (сотрясение головного мозга. — О.Х.), ушиб тазобедренного сустава справа и травматический шок», — рассказал Артём Николайчук.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что пострадавший водитель и его погибшие пассажирки — жители посёлка Чаны.







На прошлой неделе ещё два человека, в том числе маленькая девочка, погибли в лобовом столкновении грузовика и «Лады» на трассе Р-256 в Искитимском районе.