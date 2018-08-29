«Лада» сошлась с фурой на трассе: две пассажирки погибли, водитель в больнице
В ночь на 29 августа две пассажирки «Лады» погибли в столкновении со встречной фурой на федеральной трассе в Чановском районе Новосибирской области.
Авария произошла в 23:15 на 1069-м километре автодороги Р254 «Иртыш», сообщил корреспонденту НГС старший государственный инспектор безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Артём Николайчук.
По его словам, 60-летний мужчина за рулём ВАЗ-21101 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания» с полуприцепом. Фурой управлял 48-летний водитель.
В ДТП погибли две пассажирки «десятки» — 65-летняя и 80-летняя женщины. «Водитель [ВАЗа] доставлен был в Чановскую ЦРБ. У него по диагнозу закрытая черепно-мозговая травма, СГМ (сотрясение головного мозга. — О.Х.), ушиб тазобедренного сустава справа и травматический шок», — рассказал Артём Николайчук.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что пострадавший водитель и его погибшие пассажирки — жители посёлка Чаны.
На прошлой неделе ещё два человека, в том числе маленькая девочка, погибли в лобовом столкновении грузовика и «Лады» на трассе Р-256 в Искитимском районе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157 00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова