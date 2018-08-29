Полуторагодовалый пассажир «Тойоты» попал в больницу после ДТП на Дуси Ковальчук

Три иномарки попали в ДТП недалеко от площади Калинина
Три иномарки попали в ДТП недалеко от площади Калинина

Вечером 28 августа полуторагодовалый мальчик пострадал в столкновении трёх попутных машин в Заельцовском районе Новосибирска.


ДТП произошло в 21:40 возле дома № 179/3 на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина.


«Женщина-водитель 1983 года рождения на автомобиле Mazda3 следовала по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Залесского в сторону улицы Красный проспект и <...> совершила столкновение с попутно движущимся Ford Focus, водитель — мужчина 1979 года рождения», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, после удара «Форд» отлетел в попутную «Тойоту Камри» под управлением 27-летней девушки, которая притормозила, чтобы развернуться и поехать в сторону улицы Залесского. В ДТП пострадал полуторагодовалый пассажир «Камри»: его увезли в больницу с переломом носа и травмой правого глаза.


В конце прошлой недели НГС рассказывал ещё об одной аварии с ребёнком – в лобовом столкновении двух авто на трассе между Бердском и Искитимом погибла семилетняя девочка.

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