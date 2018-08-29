Новосибирские бизнесмены пожаловались на нехватку денег у горожан

Большинство опрошенных бизнесменов считают, что средний уровень торговой наценки нужно поднять
Большинство опрошенных бизнесменов считают, что средний уровень торговой наценки нужно поднять

Новосибирские предприниматели заявили о слишком низкой наценке на товары в магазинах — каждый пятый из опрошенных бизнесменов считает, что к концу года ситуация в экономике ухудшится.


К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата.


Специалисты службы статистики опросили 57 руководителей предприятий, занимающихся розничной торговлей в Новосибирской области, и узнали, как бизнесмены оценивают ситуацию на рынке в III квартале 2018 года.


Как оказалось, экономическая ситуация не устраивает лишь каждого десятого из опрошенных бизнесменов. Благоприятной и удовлетворительной её считают 89,5% предпринимателей.


При этом 31,6% участников опроса посетовали на высокие проценты по коммерческим кредитам. 57,9% опрошенных предпринимателей пожаловались на высокую конкуренцию, 56,1% на недостаточный платёжеспособный спрос и большие налоги, 45,6% — на чрезмерную арендную плату. 33,3% предпринимателей признались в высоких транспортных расходах, а 21,1% — в нехватке денег.


Также опрос показал, что новосибирские бизнесмены наценяют свои товары в среднем на 33,9%. При этом большинство опрошенных считают эту наценку недостаточной для того, чтобы возместить свои затраты и получить прибыль.


«Разница между сложившимся и достаточным уровнем торговой наценки по всем обследованным организациям составила 5,8 процентных пункта. Среди опрошенных респондентов более 60% полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16%, но и не выше 50%», — рассказали в службе статистики.


Каждый пятый из опрошенных бизнесменов уверен, что в IV квартале ситуация в экономике ухудшится. Остальные оценивают перспективы более позитивно. 


Ранее стало известно, что годовые темпы инфляции в России оказались ниже, чем ожидал Центробанк. Новосибирская область вошла в число регионов, в которых цены росли вдвое медленнее по сравнению с прогнозом.

Прочтений: 3641

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено