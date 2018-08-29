Новосибирские бизнесмены пожаловались на нехватку денег у горожан
Новосибирские предприниматели заявили о слишком низкой наценке на товары в магазинах — каждый пятый из опрошенных бизнесменов считает, что к концу года ситуация в экономике ухудшится.
К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата.
Специалисты службы статистики опросили 57 руководителей предприятий, занимающихся розничной торговлей в Новосибирской области, и узнали, как бизнесмены оценивают ситуацию на рынке в III квартале 2018 года.
Как оказалось, экономическая ситуация не устраивает лишь каждого десятого из опрошенных бизнесменов. Благоприятной и удовлетворительной её считают 89,5% предпринимателей.
При этом 31,6% участников опроса посетовали на высокие проценты по коммерческим кредитам. 57,9% опрошенных предпринимателей пожаловались на высокую конкуренцию, 56,1% на недостаточный платёжеспособный спрос и большие налоги, 45,6% — на чрезмерную арендную плату. 33,3% предпринимателей признались в высоких транспортных расходах, а 21,1% — в нехватке денег.
Также опрос показал, что новосибирские бизнесмены наценяют свои товары в среднем на 33,9%. При этом большинство опрошенных считают эту наценку недостаточной для того, чтобы возместить свои затраты и получить прибыль.
«Разница между сложившимся и достаточным уровнем торговой наценки по всем обследованным организациям составила 5,8 процентных пункта. Среди опрошенных респондентов более 60% полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16%, но и не выше 50%», — рассказали в службе статистики.
Каждый пятый из опрошенных бизнесменов уверен, что в IV квартале ситуация в экономике ухудшится. Остальные оценивают перспективы более позитивно.
Ранее стало известно, что годовые темпы инфляции в России оказались ниже, чем ожидал Центробанк. Новосибирская область вошла в число регионов, в которых цены росли вдвое медленнее по сравнению с прогнозом.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова