Владимир Путин назначил нового заместителя главного следователя Новосибирска

Президент подписал приказ о назначении вечером 28 августа
Президент подписал приказ о назначении вечером 28 августа

Владимир Путин назначил нового замруковдителя СК по Новосибирской области. Как следует из президентского указа, им стал полковник юстиции Антон Бадулин.

«Назначить полковника юстиции Бадулина Антона Николаевича первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области», — говорится в президентском указе от 28 августа.


Последние 6 лет эту должность занимал следователь Андрей Щукин, но в июне его назначили руководителем следственного управления Томской области.

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