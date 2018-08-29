Две фуры перекрыли движение на Гусинобродском шоссе

Сотрудники ДПС прибыли на место спустя два часа после аварии
Сотрудники ДПС прибыли на место спустя два часа после аварии

В районе села Гусиный брод два грузовика столкнулись и образовали многокилометровую пробку.

По сообщениям читателей НГС, движение на обеих полосах было заблокировано на несколько часов.



«Я простоял 2 часа, была серьезная авария. Столкнулись 2 грузовика, которые полностью перекрыли дорогу — и в ту, и в другую сторону стояли сотни машин, думаю, пробка была несколько километров. Потом мимо нас провезли фуру с разбитой кабиной. Сейчас только-только начали двигаться», — рассказал очевидец событий Роман.


Как сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД, из-за большого веса машин их пришлось оттягивать специальной техникой, пострадавших нет.


Днем 28 августа на проспекте Димитрова троллейбус без пассажиров встал на средней полосе и затруднил движение автомобилей около новосибирского ЦУМа. 

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