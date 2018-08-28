Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи

«Яндекс» представил новый проект «Карты эмодзи» — теперь пользователи могут описывать места с помощью эмодзи. Нужно выбрать точку на карте и присвоить ей комбинацию из трех символов.







За день пользователи создали сотни названий для достопримечательностей Новосибирска. НГС изучил, какие эмодзи используют новосибирцы для описания популярных мест.







Речной вокзал









Большевистская улица









Первомайский район









Новосибирская филармония









Площадь Ленина









Мэрия Новосибирска









Стадион «Спартак»









Отдел полиции № 1 «Центральный»









Вокзал Новосибирск-Главный









Новосибирский государственный университет









Ботсад СО РАН









Зоопарк









Цирк









Новосибирский театр оперы и балета









Центральный рынок









Площадь Карла Маркса











Краснообск









Это не первый эксперимент «Яндекса» с эмодзи: в декабре Яндекс.Переводчик добавил язык эмодзи. НГС решил испытать переводчик и подготовил тест на основе высказываний известных новосибирцев.