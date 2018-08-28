Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи

«Яндекс» представил новый проект «Карты эмодзи» — теперь пользователи могут описывать места с помощью эмодзи. Нужно выбрать точку на карте и присвоить ей комбинацию из трех символов.


За день пользователи создали сотни названий для достопримечательностей Новосибирска. НГС изучил, какие эмодзи используют новосибирцы для описания популярных мест.


Речной вокзал


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Большевистская улица


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Первомайский район


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Новосибирская филармония


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Площадь Ленина


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Мэрия Новосибирска


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Стадион «Спартак»


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Отдел полиции № 1 «Центральный»


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Вокзал Новосибирск-Главный


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Новосибирский государственный университет


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Ботсад СО РАН


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Зоопарк


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Цирк


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Новосибирский театр оперы и балета


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Центральный рынок


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Площадь Карла Маркса


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Краснообск


Новосибирцы отметили любимые места на Яндекс.Картах с помощью эмодзи


Это не первый эксперимент «Яндекса» с эмодзи: в декабре Яндекс.Переводчик добавил язык эмодзи. НГС решил испытать переводчик и подготовил тест на основе высказываний известных новосибирцев.

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