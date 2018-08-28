Из-за аварии на Владимировской остались без света дома и погасли светофоры

Светофоры должны включить к 20:00
Светофоры должны включить к 20:00

Вечером на улице Владимировская в Новосибирске отключили свет — без электричества осталось несколько домов и светофоров.


По данным портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло около 16:00 в 26 жилых домах в районе Владимировского спуска и остановки «ОблГАИ». Из-за аварии отключились и светофоры. 


Как пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, электричество на улицу вернут к 20:00.


Из-за отключения светофоров в вечерний час пик на Владимировской образовался затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения в обоих направлениях не превышает 15 км/ч.


Из-за перебоев с электричеством днём в центре Новосибирска образовалась пробка — пустой троллейбус перегородил автомобилистам дорогу

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