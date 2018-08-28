Из-за аварии на Владимировской остались без света дома и погасли светофоры
Вечером на улице Владимировская в Новосибирске отключили свет — без электричества осталось несколько домов и светофоров.
По данным портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло около 16:00 в 26 жилых домах в районе Владимировского спуска и остановки «ОблГАИ». Из-за аварии отключились и светофоры.
Как пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, электричество на улицу вернут к 20:00.
Из-за отключения светофоров в вечерний час пик на Владимировской образовался затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения в обоих направлениях не превышает 15 км/ч.
Из-за перебоев с электричеством днём в центре Новосибирска образовалась пробка — пустой троллейбус перегородил автомобилистам дорогу.
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Кирилл Шматков
Фото Татьяны Фатеевой