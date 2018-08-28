Совладельца «ПТК-30» отдали под суд: следователи просят его оштрафовать

Следователи настаивают на том, чтобы суд освободил Антона Коновалова от уголовного наказания и просто его оштрафовал

В Новосибирске дошло до суда уголовное дело руководителя и совладельца нескольких компаний из группы «ПТК-30» Антона Коновалова — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.







Сообщение об этом появилось на сайте Железнодорожного районного суда.







«Уголовное дело в отношении директора ООО "Виакон «Проект Радуга»" Коновалова А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, <…> поступило в Железнодорожный районный суд города Новосибирска с ходатайством органов следствия об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа», — говорится в сообщении районного суда.







В суде добавили, что заседание по этому делу запланировано на 31 августа. С обвиняемого взяли подписку о невыезде.





Компания «Виакон "Проект Радуга"» входит в строительный холдинг «ПТК-30». По данным «Контур-Фокус», её возглавляет Антон Коновалов, который руководит и некоторыми другими компаниями из этой же группы, включая ООО «ПТК-30».







Узнать подробности уголовного дела корреспонденту НГС не удалось. Мобильный телефон самого Коновалова оказался недоступен. Один из защитников обвиняемого Наталья Янченко сослалась на адвокатскую тайну и сообщила, что не обсуждает такие темы по телефону. В СУ СКР по Новосибирской области пояснили, что не дают комментарии по уголовному делу, поскольку оно уже перешло в стадию судебного разбирательства. В свою очередь в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска пообещали рассказать подробности позже.







Осенью 2017 года появилась информация о том, что Антон Коновалов попал под следствие. 26 октября его задержали в офисе компании «ПТК-30» на Максима Горького.







Следователи тогда сообщали, что Коновалова подозревают в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) — слушания в Железнодорожном суде пройдут уже по другой статье. Как поясняли в СУ СКР по Новосибирской области, Антон Коновалов собирался незаконно оформить переуступку права требования на жильё — в июле 2018 года к нему обратился дольщик с просьбой дать согласие на оформление прав на квартиру по улице Волховской.





«На протяжении нескольких месяцев между дольщиком с подозреваемым продолжались переговоры, по результатам которых последним были выдвинуты требования о получении незаконного денежного вознаграждения за подписание соответствующих документов в сумме свыше 1,5 миллиона рублей», — рассказывали в Следственном комитете.







При получении денег Коновалова и задержали — он почти полгода провёл в СИЗО. Только в феврале 2018 года Новосибирский областной суд изменил ему меру пресечения и отпустил бизнесмена под домашний арест.







Накануне стало известно об уголовном деле известного новосибирского девелопера Владислава Крючкова — его объявили в международный розыск и заочно арестовали.