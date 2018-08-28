Новосибирский врач спас мать мальчика, расклеившего объявления «Помогите вылечить маму»

Новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов прилетел на операцию в Волгоград, чтобы помочь маме 12-летнего мальчика — шестиклассник расклеил объявления с просьбой о помощи 
Новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов прилетел на операцию в Волгоград, чтобы помочь маме 12-летнего мальчика — шестиклассник расклеил объявления с просьбой о помощи 

Новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов прилетел из Волгограда, где сделал сложную операцию Светлане Сидоровой — о лечении для неё просил 12-летний сын Иван. Мальчик расклеил в городе объявление «Помогите вылечить маму».


Объявления шестиклассника о помощи матери Светлане Сидоровой появились в одном из районов Волгограда в середине августа. Мальчик написал: «Уважаемые жильцы! Просим вас не быть чёрствыми и равнодушными. Очень нужно лекарство "Нимотоп". Помогите вылечить маму. Спасибо, Иван», и его объявление разошлось по социальным сетям и крупным СМИ.


Выяснилось, что нужный препарат — редкий и сейчас не продаётся в России


На прошлой неделе Светлана Сидорова почувствовала себя хуже, и её госпитализировали в волгоградскую больницу скорой помощи № 25, сообщил волгоградский портал V1.RU.


Иван написал в объявлении, что матери нужно особое лекарство
Иван написал в объявлении, что матери нужно особое лекарство


Матери Ивана потребовалась операция — у неё была аневризма в головном мозге. Поскольку хирургическое лечение было сложным, на операцию пригласили новосибирского нейрохирурга — руководителя Центра ангионеврологии и нейрохирургии клиники Мешалкина Кирилла Орлова. На момент командировки в Волгоград он был официально в отпуске.


«Мне позвонила Елена Малышева из программы "Здоровье", она попросила прооперировать, и я съездил прооперировал. 


Я поставил стент, который перенаправляет поток в аневризме. У нас эти операции идут на потоке, а у них (в Волгограде. — М.М.) опыта в таких операциях нет», — рассказал корреспонденту НГС новосибирский хирург.


Для пациентки это лечение было бесплатным — его оплатил комитет здравоохранения Волгоградской области. По информации V1.RU, операция вместе со стентом стоила 500 тысяч рублей.


Светлана Сидорова ещё лежит в больнице после операции — под наблюдением волгоградских врачей
Светлана Сидорова ещё лежит в больнице после операции — под наблюдением волгоградских врачей


Как отметил Кирилл Орлов, прооперировать Светлану Сидорову можно было бы и в клинике Мешалкина, однако лечения по квоте пришлось бы подождать около 2 месяцев.


Врач добавил, что лекарство «Нимотоп», о котором писал мальчик в объявлении, не понадобится пациентке — ей помогла операция. Сейчас Сидорову будут наблюдать волгоградские врачи и в случае необходимости консультироваться с Орловым удалённо.



Кирилл Орлов периодически выезжает в другие города России, чтобы помочь пациентам с редкими диагнозами. Так, например, хирург прооперировал 15-летнего подростка из Перми, который перенёс несколько инсультов. В этом году Орлов дал подробное интервью НГС, в котором откровенно рассказал, через что прошёл, чтобы стать нейрохирургом, почему ему нравятся сибирские пациенты, а также поделился мнением о «бардаке» в здравоохранении.

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