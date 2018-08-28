Им нужнее: муниципальные автобусы сняли с маршрутов ради военных учений

Военные забрали часть муниципальных автобусов с городских маршрутов для своих учений

Муниципальные автобусы из парка новосибирского автопредприятия ПАТП-4 в ближайшие дни отдадут на учения — для этого их сняли с маршрутов.





Сообщение о возможных сложностях в работе общественного транспорта опубликовано сегодня в группе «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте». По данным паблика, на учения до конца августа отправят 22 автобуса.





Очевидец прислал в группу «У нас на Шлюзе» фотографии, на которых изображены приготовленные к отправке автобусы МАЗ — на их лобовые стёкла наклеены красные кресты, а внутри салонов стоят носилки.







В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили передачу автобусов на учения, но уточнили, что речь идёт только об 11 из 72 муниципальных автобусов, сейчас работающих в городе.







«Данный вопрос (отправка автобусов на учения. — И.К.) находится в компетенции Минобороны РФ. График движения скорректирован незначительно в связи с тем, что снято по одному автобусу с маршрута», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, но не смогли уточнить, с каких именно маршрутов сняты автобусы и на какой срок.





Внутри автобусов размещены армейские носилки





Сегодня же «Интерфакс» сообщил о самых масштабных с 1981 года военных учениях — их анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Учения пройдут с 11 по 15 сентября на полигонах Восточного и Центрального военных округов.





На какие именно учения отправятся автобусы из ПАТП-4, выяснить сегодня не удалось — в пресс-службе Центрального военного округа пообещали прокомментировать ситуацию позднее.





В конце июля 2018 года военные уже проводили учения для специалистов по радиоэлектронной борьбе. Тогда по сценарию российская армия помешала условному врагу разбомбить стратегические объекты Новосибирской области.