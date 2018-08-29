Осень близко: к Новосибирску подбирается волна холода

К концу недели ночи в Новосибирске станут холоднее
К концу недели ночи в Новосибирске станут холоднее

Синоптики обнародовали прогноз на последние дни уходящего лета: август в Новосибирске закончится дождями и понижением температуры.


Об этом корреспонденту НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется до +19…+21 градуса, местами пройдёт небольшой дождь. Западный и северо-западный ветер будeт дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.


В четверг, 30 августа, скорость ветра станет чуть выше, его направление будет западным. Ночью в городе ожидается +10…+12 градусов, местами сохранится небольшой дождь. Днём будет уже без осадков, а столбик термометра, как и в предыдущие сутки, поднимется до +19…+21 градуса.


«31 [августа] ночью без осадков, днём мы ожидаем снова порцию облачности, местами небольшой дождь. <…> Ветер меняет направление на юго-западное, 4–9 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, а днём +15…+17 [градусов], то есть натекание облачности произойдёт днём и прогрева не будет», — рассказала Марина Виноградова.


Она добавила, что подробный прогноз на первые дни сентября синоптики составят позже. 


По предварительным данным, к концу недели ночи станут ещё холоднее.


В начале этой недели на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом — в город пришёл очередной циклон. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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