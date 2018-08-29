Осень близко: к Новосибирску подбирается волна холода
Синоптики обнародовали прогноз на последние дни уходящего лета: август в Новосибирске закончится дождями и понижением температуры.
Об этом корреспонденту НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется до
В четверг, 30 августа, скорость ветра станет чуть выше, его направление будет западным. Ночью в городе ожидается
«31 [августа] ночью без осадков, днём мы ожидаем снова порцию облачности, местами небольшой дождь. <…> Ветер меняет направление на юго-западное, 4–9 метров в секунду. Температура ночью
Она добавила, что подробный прогноз на первые дни сентября синоптики составят позже.
По предварительным данным, к концу недели ночи станут ещё холоднее.
В начале этой недели на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом — в город пришёл очередной циклон. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова