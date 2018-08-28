Путин встретился с Травниковым. Но о чём они говорили, неизвестно

В Новосибирске Путин был уже второй раз в этом году. На фото — встреча президента и врио губернатора Новосибирской области в феврале 2018 года
В Новосибирске Путин был уже второй раз в этом году. На фото — встреча президента и врио губернатора Новосибирской области в феврале 2018 года

Кремль раскрыл подробности визита президента Владимир Путин в Новосибирскую область — он успел провести встречу с врио губернатора Андреем Травниковым. 


«Обсуждались, в частности, ситуация в сельском хозяйстве, развитие транспортной инфраструктуры и разработка стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года», — коротко сообщила сегодня пресс-служба президента, не уточнив деталей. 


В публикации на сайте Кремля не выложены фото со встречи. Также не опубликована расшифровка разговора Владимира Путина и Андрея Травникова, хотя, например, накануне сайт публиковал стенограмму беседы президента с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. 


После назначения Травникова на должность врио губернатора в октябре 2017 года Кремль также не раскрывал подробностей его разговора с президентом. Сам Андрей Травников рассказывал в интервью НГС, что беседа касалась разных тем: «Некорректно, наверное, раскрывать все детали разговора с главой государства».


НГС следил за визитом Владимира Путина в Новосибирскую область в режиме онлайн — президент посетил форум «Технопром» и школу в городе Оби, а потом улетел в Омск


Обновлено: ТАСС сообщает, что Путин говорил с Травниковым о Молодёжном чемпионате мира по хоккею, который должен пройти в Новосибирске в 2023 году. Также президент отметил высокий уровень развития Новосибирской агломерации и большое количество парковых зон в городе, уточняет агентство. 

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